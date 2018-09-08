Volkan Demirel'in sözleşmesindeki detay ortaya çıktı!

Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetimi futbolcu maaşlarının kademeli olarak düşürülmesi için çalışma başlattı. Sarı-lacivertliler öncelikle Türk oyuncularla TL üzerinden ödeme yapmak için girişimlere başlarken bu yaz sözleşmesi yenilenen kaptan Volkan Demirel'le imzalanan mukaveledeki detay da ortaya çıktı