Volkan Konak’ın isteği yerine getirilecek

Volkan Konak, 31 Mart'ta KKTC'de verdiği konser sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Volkan Konak, vasiyeti üzerine, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesindeki babasının kabri yanındaki ceviz ağacının altına defnedildi.

Volkan Konak’ın, 29 Ekim 2019'da Cumhuriyet Bayramı’nda verdiği konseri sırasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’ten Antalya’ya bir karavan park yapılmasını istemişti.

Konser sırasında ilk kez bir isteği olduğunu aktaran Volkan Konak; "Geceyi karavanında geçirdim. Antalya’da profesyonel olarak bir karavan park rica ediyorum. Muhittin başkanım dünya şehriyiz. Karavancılık turizmi dünya da çok yaygın. Bize böyle köşede bir yerde, profesyonel anlamda bir karavan park. Ben akşam dolaştım, Kemer’e gittim, almadılar bizi içeriye, 'kapalı' dediler. Antalya’da karavan parkı olmalı, en baş müşterisi benim. Akşam ormanda yattım, yemin ediyorum. Açılışına geleceğim, hiçbir karşılık beklemeden, açılışını ben yapacağım. Karavan parkı için, ihtiyaç. Ben karavanda yaşıyorum, seviyorum. Karavan park muhteşem bir turizmdir" demişti.