Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Volodimir Zelenskiy, Donald Trump ile görüştü | Dış Haberler

        Volodimir Zelenskiy, Donald Trump ile görüştü

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ABD Başkanı Donald Trump, Davos'ta bir araya geldi. Zelenskiy, "Başkan Trump ile verimli ve anlamlı bir görüşme gerçekleştirdik." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 18:13 Güncelleme: 22.01.2026 - 18:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zelenskiy, Trump ile görüştü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile İsviçre'nin Davos kasabasında yaptıkları görüşmenin verimli ve anlamlı olduğunu bildirdi.

        Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 56. Yıllık Toplantısının sürdüğü Davos'ta Trump ile görüştüğünü belirtti.

        Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek yönünde ABD ve Ukrayna heyetlerinin sürdürdüğü çalışmaları ele aldıklarını aktaran Zelenskiy, "Başkan Trump ile verimli ve anlamlı bir görüşme gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

        Heyetlerin, savaşın bitmesi için ilgili belgelerin üzerinde "neredeyse her gün" çalışmalara devam ettiklerini belirten Zelenskiy, "Belgeler daha da iyi bir şekilde hazırlanmış durumda." değerlendirmesinde bulundu.

        Zelenskiy, ikili görüşmede Ukrayna'nın hava savunması için ihtiyaç duydukları hava savunma sistemleri konusunda da konuştuklarını kaydederek, "Hava savunması için daha önce gönderilen füze paketi için teşekkür ettim ve ek bir paket daha istedim." ifadesini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Adana merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 14 zanlı tutuklandı

         Adana ve Antalyada polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 15 zanlıdan 14ü tutuklandı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a: Dış müdahaleye karşıyız
        Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a: Dış müdahaleye karşıyız
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        2026 Oscar adayları açıklandı!
        2026 Oscar adayları açıklandı!
        22 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        22 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        "Türkiye'nin yolu da bahtı da hamdolsun açıktır"
        "Türkiye'nin yolu da bahtı da hamdolsun açıktır"
        Rus yüzücünün ailesi cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'nda
        Rus yüzücünün ailesi cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'nda
        Köy yolu kapandı, Gürcistan üzerinden hastaneye kaldırıldı
        Köy yolu kapandı, Gürcistan üzerinden hastaneye kaldırıldı
        Noa Lang, Galatasaray'a imzayı attı!
        Noa Lang, Galatasaray'a imzayı attı!
        TCMB rezervleri ilk kez 200 milyar doları aştı
        TCMB rezervleri ilk kez 200 milyar doları aştı
        İstinaftan Minguzzi cinayeti kararı!
        İstinaftan Minguzzi cinayeti kararı!
        Merz: Sadece gücün geçerli olduğu bir dünya tehlikeli
        Merz: Sadece gücün geçerli olduğu bir dünya tehlikeli
        Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı
        Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        Abraham'ın yerine formül aranıyor!
        Abraham'ın yerine formül aranıyor!
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        Hidrojen yakıtlı trenler için imzalar atıldı
        Hidrojen yakıtlı trenler için imzalar atıldı
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi