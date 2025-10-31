Volodimir Zelenskiy: Pokrovsk kuşatılmadı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Donetsk bölgesindeki Pokrovsk şehrinde çatışmaların yaşandığını ve burada konuşlandırılan Ukrayna birliklerinin kuşatma altında olmadığını söyledi.

Zelenskiy, Kiev'deki çalışma ofisinde, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı Vasil Malyuk, Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ve hükümetin diğer yetkilileri ile birlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Devlet Başkanı Zelenskiy, burada yaptığı konuşmada, Donetsk bölgesindeki stratejik konuma sahip ve Ukrayna ordusu için büyük önem taşıyan bir lojistik merkezi olan Pokrovsk'taki son gelişmeleri değerlendirdi.

Ukrayna ordusu birliklerinin şehirde kuşatıldığına dair iddiaları yalanlayan Zelenskiy, "Kuvvetlerimiz Pokrovsk yakınlarındaki durumu kontrol altına tutuyor." dedi.

Pokrovsk'a giren Rus askerlerine karşı çatışmaların sürdüğünü aktaran Zelenskiy, Rusların bu şehir yönünde 170 bin askeri mobilize ettiğini aktararak, "Bu çok fazla." yorumunda bulundu.

Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Pokrovsk'a gitmek istediğini vurgulayarak, "Putin, Pokrovsk'a gideceğini söylüyor. Evet, Pokrovsk'a gelirse herkes onu alkışlayacak. Biz, bunun nasıl sonuçlanacağını anlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.