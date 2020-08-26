Kovid 19 salgını, sağlıklı çocuk ve ailelerinde kaygıyı daha çok artırıyor

Ceyda Erenoğlu cerenoglu@haberturk.com

Elleriniz, bacaklarınız, ayaklarınız hatta tüm vücudunuz şiş ise dokularınızda aşırı sıvı birikmesi olabilir. Bu rahatsız edici sorun bazen ciddi bir hastalık belirtisi olabileceği gibi cinsiyet ve dönemsel nedenlerden de kaynaklanabilir. Uzman Diyetisyen Gizem Şeber, hem ödeme yol açabilecek nedenleri sıralıyor hem de bu sorunu yaşayanları rahatlatacak 2 formül sunuyor.

BUNLAR ÖDEM YAPIYOR!

Kadın olmak: Evet ne yazık ki kadın vücudu kendine has hormonları nedeniyle ödem tutmaya erkek vücuduna göre daha yatkın. Hem de sadece regl dönemi öncesinde değil, her zaman…

HASTALIK İLE İLGİLİ NEDENLER:

*Böbrek, karaciğer ve kalp hastalıkları: Böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği ve karaciğer yetmezliği sorunlarında ödem problemleri ciddi boyuta ulaşıyor.

*Alerjiler: Saman nezlesi, alerjik egzama gibi sorunlarda da deri altı dokuda ödem problemi ile karşılaşmak mümkündür.

*Haşimato ve Hipotiroidi: Oto-immün bir hastalık olan Haşimato’da vücut kendi tiroid bezine saldırır. Hipotiroidi ise yavaş çalışan tiroid bezi hastalığıdır. Her ikisinde de ödem sorunu sık gözlemlenir.

*Bazı ilaçlar: Hastalıklarda kullanılan birçok çeşit ilacın kullanıldığı sürelerde ödem yapması olasıdır. Örneğin bipolar hastaların kullandığı lityum tuzları gibi. Yine kortizon tedavisi alanlar tuz tüketimine dikkat etmediklerinde ödem tutar.

*Burkulma, incinme, kas yırtığı gibi yaralanmalar: Bu durumlarda zedelenen bölgede geçici olarak ödem oluşur.

*Kabızlık: Uzun süren kabızlık sorunu da vücudu ödem tutmaya elverişli hale getirir.

BESİN VE İÇECEKLERLE İLGİLİ NEDENLER:

-Az su içmek: Günde 1.5 litreden daha az su tüketmek vücutta ödem oluşmasına yol açabilir.

-Kafein dozunu aşmak: Bir yetişkinin günlük kafein alımının 300 mg’ı aşmaması gerekir. Aşırı kafein tüketimi ödem yapar. 1 bardak çayda ortalama 40-50 mg, 1 fincan kahvede ortalama 80-100 mg kafein bulunmaktadır.

-Tuz tüketiminin fazla olması: Ülkemizde günlük ortalama tuz tüketimi 16 gr civarındadır. Bu durum hipertansiyon riskini artırdığı gibi ödem sorununa da yol açar. Peynir, ekmek ve tuzlu pişmiş yemeklerden alınan tuz ihtiyaç için yeterlidir. Bu nedenle ekstra tuzluk kullanılmamalıdır.

-Gizli tuz kaynaklarını gözden kaçırmak: Soya sosu, şalgam suyu, turşu gibi birçok gizli tuz kaynağı mevcuttur. Bunlar gibi yoğun tuz içeren besinlerin tüketim miktarı ve sıklığı azaltılmalıdır.

-Yoğun şeker ve karbonhidrat tüketimi: Beyaz şeker ile ihtiyacımızdan daha fazla karbonhidrat tüketmek de ödeme yol açar.

-Alkollü içecek tüketimi: Alkollü içecek tüketimi de ödem yapan faktörlerdendir. Alkol alınan günün ertesinde bol su ve koyu yeşil yapraklı sebze tüketilmelidir.

ÖDEM ATICI 2 TARİF

Aşağıda yer alan ödem giderici tarifleri; Kronik hastalığı olanlar, lityum tuzu kullananlar, ödem söktürücü ilaç alanlar, gebeler, emzikliler ve çocuklar uygulamamalıdır.

ANANAS SMOOTHİE:

*200 ml su

*1 dilim ananas

*Çeyrek demek sapları ile birlikte maydanoz

*3-4 yaprak ıspanak

*1 silme çay kaşığı toz zerdeçal

Yapılışı: Tüm malzemeleri blendırdan geçirip taze olarak için.

ÖDEM ATAN ÇAY:

2 litre suyun içerisine;

*Yarım demet yıkanmış ve çentilmiş maydanoz

*3 silme yemek kaşığı yeşil çay

*1 adet yıkanmış ve küp küp doğranmış yeşil elma

*3-4 top çekilmemiş karabiber

*3-4 adet karanfil

Yapılışı: Tek taşım kaynatın. İçindeki malzemeyi süzüp çayı buzdolabında saklayın. Her gün en fazla 750 ml tüketebileceğinizi unutmayın.