Vücuduna yönelik aşağılamaların hedefindeki şarkıcı Nelly Furtado müziği bıraktı

Kanadalı şarkıcı Nelly Furtado, sosyal medyada vücudu hakkında yapılan aşağılayıcı saldırıların ardından müziği bıraktığını duyurdu.

Nelly Furtado, ilk albümü 'Whoa Nelly!'nin çıkışının 25'inci yıl dönümünü kutlarken, duygusal bir sosyal medya paylaşımında bulundu.

"25 yıl sonra müziğim yepyeni bir hayran kitlesine ulaştı ve bundan çok mutluyum" diyen Nelly Furtado, 2000'de çekilmiş bir fotoğrafı ve yaz aylarında Berlin'de sahnede çekilmiş yeni klibiyle bulunduğu paylaşımda, tekrar sahnelerde olmanın eğlenceli olduğunu belirtirken, yoluna devam ettiğini de yazdı.

REKLAM

46 yaşındaki Nelly Furtado; "Bütün bunların yanı sıra, öngörülebilir gelecek için performanstan uzaklaşmaya ve hayatımın bu sonraki aşamasına daha uygun olacağını düşündüğüm başka yaratıcı ve kişisel çabalara yönelmeye karar verdim" dedi.

"Kariyerimden çok keyif aldım ve müzik yapmayı hâlâ seviyorum, çünkü bunu her zaman bir hobi olarak gördüm ve bunu kariyere dönüştürme şansına eriştim" diyen Nelly Furtado, kendini sonsuza dek bir şarkı yazarı olarak tanımlayacağını ekledi.