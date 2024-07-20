Vücudunda gazlı bez unutuldu, hayatı karardı

Kütahya'da geçirdiği bel fıtığı ameliyatında vücudunda gazlı bez unutulduğu 4 yıl sonra anlaşılan 65 yaşındaki Tahsin Aydın, konuyu yargıya taşıdı.

Kütahyadaki özel bir hastaneye 2019 yılında bel ağrısı şikayetiyle başvuran Aydın, burada ameliyat edildi.

Operasyonun ardından ağrıları devam eden Aydın, Kasım 2023te Ankaradaki bir hastanede yeniden ameliyat oldu.

ENFEKSİYON BEYNİNİ VE OMURİLİĞİNİ SARDI

Ameliyatın ardından ağrılarının devam ettiğini belirten Aydın, "Ameliyat bölgesinde enfeksiyon oluşmuştu. Enfeksiyon beyin ve omuriliği komple sarmış ve 2021'de beyin sapından 35 santim ensem kesildi, oradan da ameliyat oldum ama benim rahatsızlığım halen geçmemişti. Sonra Bursadaki özel bir hastanede enfeksiyon tedavisi uygulandı. 13 ay boyunca eve her gün hemşire geldi ve damar yolundan antibiyotik uyguladı. Buna rağmen de enfeksiyon geçmedi." ifadesini kullandı.

RİSKLİ AMELİYATI GÖZE ALDI

Aydın, en sonunda Ankaradaki özel bir hastaneye başvurduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ankaradaki doktorum, Biz bataklığı kurutmuyoruz, sadece sinekleri kovalıyoruz, onun için belindeki platinlerin çıkarılması lazım dedi. Biz de artık bu riskli ameliyatı göze aldık. Platinler kapalı ameliyatla belimden çıkarılırken doktor bez parçaları buluyor. Bunun üzerine ameliyat açık şekilde devam ediyor. Ameliyat esnasında 3 adet spanç çıkarılıyor. Bunların, Kütahyada ilk olduğum ameliyatta unutulmuş ve enfeksiyona sebep olan bezler olduğu ortaya çıktı. Şu anda vücudumdaki enfeksiyon kurudu ancak ağrılarım devam ediyor. Ankaradaki doktorum 1-2 yıl içerisinde iyileşeceğimi söyledi."

BAĞIRSAK VE İDRAR YOLLARINDA DA ENFEKSİYON OLUŞTU

Unutulan bezler yüzünden bağırsak ve idrar yollarında da enfeksiyon oluştuğunu belirten Aydın, "Uzun süre ayakta kalamıyorum koltuk değnekleriyle yürüyebiliyorum. Hastane konuyu çok önemsemiyor ama doktor bey tanıdıklar vasıtasıyla helalleşelim demiş. Benim dışımdaki insanların da aynı sıkıntıları yaşamaması için dava açtım, süreç devam ediyor. Konunun kamuoyunda duyulmasını önemsiyorum. Ortada bir hata var ve bunun bir bedelinin olması lazım." diye konuştu.

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