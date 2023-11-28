Vücut Kitle İndeksi yüksek her hastaya cerrahi uygulanmıyor Obezite, sadece kozmetik bir sorun değil çok fazla vücut yağına sahip olmayı içeren karmaşık bir hastalık olarak biliniyor. Özellikle son yıllarda Türkiye, artan obezite oranlarıyla Avrupa'da ilk sıralarda yer alıyor. Ancak sağlıklı beslenme alışkanlıkları ve çeşitli tedavilerle obeziteden kurtulmak mümkün

Obezite, tüm dünyada ve ülkemizde önemli bir sağlık sorunu haline gelen, kronik ve ilerleyici bir hastalık olarak öne çıkıyor. Vücuttaki pek çok organı olumsuz etkileyebilen obezite nedeniyle ortaya çıkan kronik hastalıklar yüzünden pek çok kişi erken ölüm tehlikesi riski altında kalıyor. Bu nedenle obezitenin tedavi edilmesi büyük önem taşıyor. Geleneksel tedavi yöntemlerinin yanında cerrahi yöntemlerin de başarısı giderek artıyor; uygun hasta gruplarında kişiye özel yöntemler uygulanarak obezite tedavi edilebiliyor.

TÜRKİYE'DE OBEZİTE HIZLA ARTIYOR

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Karabulut, “Son araştırmalara göre Türkiye'de obezite artış hızı Avrupa’dan yüksek seyretmektedir. Son yıllarda yapılan araştırmalara göre, İngiltere’de azalırken, Türkiye’de Avrupa’ya göre daha da artmaktadır Türkiye’de 80’li, 90’lı yıllarda obezite çok düşüktü, 2000’li yıllardan sonra fast food türü gıdaların da artmasıyla birlikte obezite oranları da yükselmeye başlamıştır. Fakat Türkiye’deki obezite artış oranı Avrupa’dan yüksek olduğu için tehlike büyümektedir” dedi.

REKLAM

VÜCUT KİTLE İNDEKSİ YÜKSEK HER HASTAYA CERRAHİ UYGULANMIYOR

Obezitenin diyet, egzersiz gibi yaşam alışkanlıklarıyla tedavi edilebildiğine değinen Prof. Dr. Karabulut, “Bu yöntemler yetersiz geldiğinde cerrahi tedaviler devreye girmektedir. Obezite cerrahisinin bazı kriterleri bulunmaktadır. Cerrahide vücut kitle indeksi önemli bir kriterdir. Vücut kitle indeksi boy ve ağırlık hesaplanarak belirlenen bir değerdir. Vücut kitle indeksi 40 üzerinde olanlara obezitesi var denilir ve bu hastalara cerrahi uygulanabilir. Ayrıca vücut kitle indeksi 35’in üzerinde olan ve yandaş hastalıkları bulunanlara da cerrahi yapılabilmektedir. Ancak obezite ameliyatına karar vermeden önce hastaya diyet, egzersiz uygulandıktan sonra obezite ameliyatı yapmaya karar verilmektedir. Yani vücut kitle indeksi yüksek olan her hastaya cerrahi uygulanmamaktadır. Ergenlik yaşını dolduran, minimum alt yaş sınırı 18 olanlara, üst yaş sınırı kesin olmamakla beraber genelde 65 yaşına kadar cerrahi yapılabilmektedir” şeklinde konuştu.

CERRAHİ OLAN HER İNSAN KİLO ALMIYOR DEĞİL

Fakat obezite cerrahisinin gerçekleştikten sonra ‘kilo almayacağım’ gibi bir durumun söz konusu olmayacağını ifade eden Prof. Dr. Karabulut, “Obezite cerrahisinden sonra hastaya hareket etmesi için önerilerde bulunur. Taburculuk sonrası beslenme düzeninin yeniden oluşturulması gerekir. Bu ameliyatlardan sonra özellikle ilk iki hafta sıvı gıda ile beslenmesi, daha sonraki iki hafta ise yumuşak gıdalara geçmesi gerekir. Sonraki süreçte katı gıda başlanır. Katı gıdalarla birlikte asla sıvı alınmaması, sıvı alınacaksa bile yemeklerden en az yarım saat önce ya da yarım yapılması önemlidir. Hastaların sürekli hareket halinde olması da bir diğer önemli etkendir. Cerrahi geçiren hastalara özel bir beslenme ve egzersiz programı mutlaka uygulanmalıdır. Ameliyat sonrası takipler çok önemlidir. Bazen vitamin ve mineral ihtiyacı olabilir. Ameliyat sonrası sağlıklı alışkanlıkların kazanılıp devam ettirilmesi bir daha kilo alımını engellemektedir” dedi.

CERRAHİ YÖNTEM HASTAYA GÖRE DEĞİŞİYOR

Prof. Dr. Karabulut, “Her cerrahi öncesinde hastalarda önemli ve detaylı bir hazırlık dönemi bulunmaktadır” diyerek şöyle devam etti: “Endokrinoloji,beslenme ve diyet, psikiyatri ,kardiyoloji, anestezi uzmanları hastaları detaylı bir biçimde değerlendirmektedir. Hazırlık sürecinde multidisipliner bir değerlendirme şarttır. Hastanın cinsiyeti, obeziteye bağlı yaşadığı hastalıklar, vücut kütle indeksi belirlenmekte ve cerrahi yöntem buna göre seçilmektedir. Obezitede pek çok cerrahi yöntem bulunur. Yöntemler hastadan hastaya değişebilir. Sleeve gastrektomi, gastric bypass, adjustible gastric bypass, malabsorpsiyon ameliyatları, kombine cerrahiler uygulanabilmektedir. Ayrıca endoskopik cerrahiler de mümkündür. Son yıllarda robotik cerrahi de obezite tedavilerinde kullanılmaktadır.”

OBEZİTE TEDAVİSİNDE ROBOTİK CERRAHİ DE KULLANILIYOR

Robotik cerrahinin de obezitede merak edilen yöntemlerden olduğunu kaydeden Prof. Dr. Karabulut, “Robotik cerrahi laparoskopik cerrahinin bir üst versiyonudur. Robotik aletleri kullanarak normalde cerrahide çok kompleks olan ameliyatları bu teknoloji sayesinde daha basit ve güvenli şekilde kullanılan cerrahi sistemidir. Robotik cerrahide ameliyatları robotlar yapmamaktadır, cerrah yapmaktadır. Cerrah komut vererek, robot kolundaki aletlere komut giderek cerrahın yaptığı işlem, uygulama tam olarak birebir robot koluna yansıyarak işlem uygulanmaktadır” şeklinde konuştu.