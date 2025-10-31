Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye: Kızlar artık seni görmek istemiyor

Evliliklerinin son yıllarında sık sık ihanet söylentileri ve bitmeyen tartışmalarla gündeme gelen Mauro Icardi ile Wanda Nara, bir kez daha kızları Francesca ve Isabella üzerinden karşı karşıya geldi.

Boşandıktan sonra sosyal medya üzerinden birbirlerine sert göndermelerde bulunmaktan geri durmayan esli çiftin gerilimi, Wanda Nara’nın yeni paylaşımıyla bir kez daha alevlendi.

Çocukların bakımı ve sorumlulukları konusunda davalık olan ikiliden Wanda Nara, Mauro Icardi’yi sorumsuz bir baba olarak nitelendirdi.

REKLAM

"KIZLARINA ZAMAN AYIRAMAYAN BİRİ"

Wanda Nara paylaşımında; "Ne yazık ki bugün okulun istediği gibi kızlarınla toplantıya Zoom üzerinden katılacak zamanın olmadı. Ayrıca Isi'nin doğum günü için de hiçbir şey göndermedin. Ne okulun, ne de OSDE'nin ödemesini yaptın. Kızların psikologları, bir aydır seninle konuşmak için zaman bekliyor. Kızlarına zaman ayıramayan birine bunu kim iletecek? 'Baba' olarak senin yokluğunda onlardan hiçbir şey eksik etmiyorum. Bunu sadece, kızlarımı almaya para harcamak istediğinde hatırlaman için söylüyorum."

"UMARIM ARTIK KİMSENİN SENİ GÖRMEK İSTEMEMESİNİN NEDENİNİ SORGULAMAZSIN"

"Isabella'ya telefonu üzerinden, İtalya'da biriyle olduğunu söyleyerek gününü mahvetmek istedin; ne yazık ki bu kişi seni ne daha iyi bir insan ne de daha iyi bir baba yapmıyor. Kızlar seni görmek ya da konuşmak istemese de ben onları zorla görüştürüyorum. Ve o 27 Ekim'de, Isi'nin doğum gününde onun mutlu olması için elimden geleni yaptım, sen ise sadece bir telefonla onun gününü mahvettin. Kızına çiçek ya da hediye göndermeyi mi beceremedin? Üstelik Francesca, doğum günü için yaptıklarını asla affetmedi. Isi'nin öğretmeni seninle konuşmak istedi, ama sen zamanın olmadığını söyledin. Kızlar artık seni görmek istemiyor; Francesca'ya doğum gününde yaptıkların, hediye göndermemen ve şimdi Isi'de yaşananlar yüzünden. Umarım artık kimsenin seni görmek istememesinin nedenini sorgulamazsın."