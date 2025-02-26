Wanda Nara: İstanbul için ne diyebilirim ki...
Mauro Icardi ile boşanma davası süren Wanda Nara, bir ödül töreni için İstanbul'a geldi. Gördüğü ilgiden çok memnun olduğunu söyleyen Nara; "Her zaman İtalya'nın ikinci evim olduğunu düşünürdüm ama İstanbul için ne diyebilirim ki..." dedi
Galatasaray'da forma giyen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile olaylı bir boşanma sürecinde olan Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde, bir ödül töreninde 'Yılın Kadını' ödülünü almak için özel uçakla Arjantin'den İstanbul'a gelmişti.
Wanda Nara, ödül töreni sonrasında İstanbul'u gezdi. Nara, Boğaz turunun ardından Eminönü'ne gitti.
İstanbul'da gördüğü ilgiden çok memnun olduğunu dile getiren Wanda Nara, şunları söyledi; "Her zaman İtalya'nın ikinci evim olduğunu düşünürdüm ama İstanbul için ne diyebilirim ki... Her köşede bir öpücük, bir sarılma, onları seviyorum... Bir ödül aldım ve çok fazla iş teklifi ile geri dönüyorum...
Wanda Nara'nın İstanbul'da olduğu anlarda boşanma aşamasındaki eşi Maura Icardi ile sevgilisi China Suarez, Galatasaray - Fenerbahçe derbisini seyretti, ardından da şehir turu yaptı.