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Wanda Nara Messi'nin formasını giydi! Icardi'nin eski eşi sosyal medyada gündem oldu!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi ile, geçtiğimiz günlerde fırtınalı evliliğini sonlandıran Wanda Nara, Dünya Kupası Fransa - Arjantin maçını izlemek için Katar'a gitti. Ünlü isim, stad içerisinde Arjantin formasıyla çekildiği görüntülerini paylaştı. Wanda Nara'nın paylaşımları binlerce beğeni aldı.

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  • Wanda Nara Messi'nin formasını giydi! Icardi'nin eski eşi sosyal medyada gündem oldu!

    Icardi'den ayrılan Wanda Nara, çocukları ile Dünya Kupası finali maçını izlemeye gitti. Ünlü isim, Arjantinli Lionel Messi formalasıyla çekildiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı.
  • Wanda Nara Messi'nin formasını giydi! Icardi'nin eski eşi sosyal medyada gündem oldu!

    Dünyaca ünlü model, evliliğini kurtarmak için Icardi ile Maldivler tatiline çıkmıştı. Fakat bu hamle bir işe yaramamış ve çift resmi olarak boşandıklarını açıklamıştı.
  • Wanda Nara Messi'nin formasını giydi! Icardi'nin eski eşi sosyal medyada gündem oldu!

    Wanda Nara, Maxi Lopez'den olan oğulları; Valentino, Constantino ve Benedicto ile Dünya Kupası, Arjantin - Fransa maçını izlemek için Katar'a gitti.
  • Wanda Nara Messi'nin formasını giydi! Icardi'nin eski eşi sosyal medyada gündem oldu!

    İşte Wanda Nara'nın Arjantin forması ile çekildiği fotoğrafları...
  • Wanda Nara Messi'nin formasını giydi! Icardi'nin eski eşi sosyal medyada gündem oldu!

    Icardi, Arjantinli olmasına rağmen bu sene milli takımda yer almadı.
  • Wanda Nara Messi'nin formasını giydi! Icardi'nin eski eşi sosyal medyada gündem oldu!

    Wanda Nara, Icardi'nin yer almadığı Arjantin maçlarını kaçırmadan izledi ve final maçına Maxi Lopez'den olan oğullarını götürdü.
  • Wanda Nara Messi'nin formasını giydi! Icardi'nin eski eşi sosyal medyada gündem oldu!

    Wanda Nara'nın Katar Dünya Kupası Final maçından çekildiği görüntüleri, 344 bin beğeni aldı.
  • Wanda Nara Messi'nin formasını giydi! Icardi'nin eski eşi sosyal medyada gündem oldu!
  • Wanda Nara Messi'nin formasını giydi! Icardi'nin eski eşi sosyal medyada gündem oldu!
  • Wanda Nara Messi'nin formasını giydi! Icardi'nin eski eşi sosyal medyada gündem oldu!
  • Wanda Nara Messi'nin formasını giydi! Icardi'nin eski eşi sosyal medyada gündem oldu!
  • Wanda Nara Messi'nin formasını giydi! Icardi'nin eski eşi sosyal medyada gündem oldu!
  • Wanda Nara Messi'nin formasını giydi! Icardi'nin eski eşi sosyal medyada gündem oldu!

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