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        Haberler Magazin Wanda Nara’nın, Mauro Icardi ile barışma çabası sonuçsuz kaldı - Magazin haberleri

        Wanda Nara'nın, Mauro Icardi ile barışma çabası sonuçsuz kaldı

        L-Gante ile ayrılan Wanda Nara, Arjantin'de çocuklarıyla bir araya geldi. Geçtiğimiz günlerde Mauro Icardi'yi yeniden takibe alan Nara'nın bu hareketi, Icardi ile yeniden bir araya gelmek istediği şeklinde yorumlandı. Ancak Nara'nın bu çabaları sonuçsuz kaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2025 - 08:43 Güncelleme: 08.01.2025 - 08:43
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        Mauro Icardi ve boşanma aşamasında olduğu Wanda Nara arasında yaşananlar, giderek daha karmaşık ve dikkat çekici bir hal alıyor.

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        Geçtiğimiz günlerde Mauro Icardi’yi ikinci kez aldattığı iddia edilen L-Gante’den ayrılan Wanda Nara, bu ayrılığı; "Bugün yollarımızı, birbirimizi kollamak ve işimize, ailemize odaklanmak için ayırıyoruz" sözleriyle duyurdu.

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        Wanda Nara; "Karmaşık ve acı dolu adli durumum bu kararı almama neden oldu. Bugün çocuklarımın bana ihtiyacı var ve zamanımı tamamen onlara ayırıyorum," diyerek çocuklarına odaklanma kararlılığını vurguladı.

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        Ayrılığın ardından Wanda Nara, Arjantin’de çocuklarıyla bir araya geldi.

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        Ancak Wanda Nara’nın, Mauro Icardi ile daha önce yaptığı bazı paylaşımları tekrar paylaşması ve henüz boşanmadığı eşini yeniden takibe alması, barışma sinyali olarak yorumlandı.

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        Arjantin basını, Wanda Nara’nın Mauro Icardi ile yeniden bir araya gelmek istediğini ancak eşinin bu isteği reddettiğini yazdı.

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        Ayrıca, Mauro Icardi’nin Wanda Nara’yı takibe geri dönmemesi de dikkat çekti.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Wanda Nara
        #Mauro Icardi
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