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        Haberler Spor Basketbol NBA Warriors, Grizzlies'e geçit vermedi - Basketbol Haberleri

        Warriors, Grizzlies'e geçit vermedi

        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-in turunda Golden State Warriors, Jimmy Butler ve Stephen Curry'nin üstün performansıyla Memphis Grizzlies'i 121-116 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 09:44 Güncelleme: 16.04.2025 - 09:44
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        Warriors, Grizzlies'e geçit vermedi
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        Chase Center'daki karşılaşmada Warriors'ın tecrübeli yıldızlarından 35 yaşındaki Butler, 38 sayı, 7 ribaunt, 6 asistle oynarken, 37 yaşındaki takım arkadaşı Curry, 37 sayı, 8 ribaunt ve 4 asistlik katkı sağladı.

        Grizzlies'ten Desmond Bane'in 30 sayı, 6 ribaunt ve 4 asistlik performansı takımının galibiyeti için yeterli olmadı.

        Bu sonuçla Warriors, Batı Konferansı play-off turunda milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets'ın rakibi oldu.

        ORLANDO MAGIC, BOSTON CELTICS'LE EŞLEŞTİ

        NBA'de gecenin bir başka play-in eşleşmesinde Orlando Magic, Atlanta Hawks'ı 120-95 yenerek play-off'a kaldı.

        Kia Center'daki müsabakada Magic'ten Cole Anthony, rakip potaya bıraktığı 26 sayıyla takımının en skoreri olurken, takım arkadaşı Franz Wagner 13 sayı, 13 ribauntla "double-double" yaptı.

        Atlanta Hawks, yıldız oyuncusu Trae Young'ın 28 sayısına rağmen sahadan mağlup ayrıldı.

        Magic, Doğu Konferansı play-off turunda son şampiyon Boston Celtics ile karşılaşacak.

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