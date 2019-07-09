ABD'nin önde gelen yayın organlarından Washington Post'ta Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ilgili çarpıcı bir görüş yazısı yayınlandı. Jackson Diehl imzasıyla yayınlanan 'Yeni Saddam Hüseyinimiz' başlıklı yazıda Muhammed bin Selman, ABD'nin askeri müdahalesiyle devrilen Irak lideri Saddam Hüseyin'le kıyaslandı.

"Bir zamanlar petrol zengini bir Arap ülkesinde vahşi ve pervasız bir diktatör vardı. İyi belgelendirilmiş aşırılıklarına rağmen ABD ve diğer Batılı hükümetlerce desteklendi. Suçları iğrençti ama ülkesini modernize ediyor ve İslamcılık ve İran'a karşı duruyordu. Muhtemelen başka bir alternatif yoktu. Petrol sağlamayı ve İran'a karşı durmayı sürdürdüğü sürece, muhalifleri kesebileceğini ve komşularına zalimlik yapabileceğini düşündü. Onun adı, tabi ki, Saddam Hüseyin'di" ifadeleriyle başlayan yazıda devrik Irak liderinin yıllar boyunca Batılı hükümetlerce desteklenmesine dikkat çekildi.

Muhammed bin Selman'ın G20 toplantısında başta Trump olmak üzere birçok liderle verdiği samimi görüntülere dikkat çekilen yazıda, Birleşmiş Milletler'in yürüttüğü Kaşıkçı soruşturmasında cinayetin arkasındaki isimlerden biri olarak MBS'nin gösterildiği ancak birçok devletin bunu halı altına süpürmeyi tercih ettiği hatırlatıldı.

Cemal Kaşıkçı'nın da ölmeden önce görüş yazıları yazdığı Washington Post'ta yayınlanan yazının son bölümünde, "Kendinden önceki Saddam Hüseyin gibi, Muhammed bin Selman da dokunulmaz olduğunu düşünüyor. İşkence edilmesini emrettiği kadın hala hapiste. Uçakları hala Yemen'i bombalıyor. Ve nükleer silah edinmek için ilk adımlarını atıyor. Batılı hükümetler onu şimdi durdurmuyor ama bunu daha sonra yapmak zorunda kalacaklar. Bedeli çok daha yüksek olduğu zaman" denildi.