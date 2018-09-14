Wattens - FC Wiener Neustadt maçı rakamları

Avusturya 1.Lig maçında Wattens ile FC Wiener Neustadt, 14 Eylül 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 20:10. Wattens 11 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken FC Wiener Neustadt 11 puanda ve 6. sırada. Wattens son 5 maçında 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. FC Wiener Neustadt, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 192 kodlu maçı oynayanlar; Wattens galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.20, FC Wiener Neustadt galibiyet oranı 3.00. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Wattens önceki hafta Blau-Weiss Linz mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

FC Wiener Neustadt ise USK Anif maçında 1-1 berabere kaldı.

Wattens, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 2 gol yedi.

FC Wiener Neustadt ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. FC Wiener Neustadt, 6 gol atarken 2 gol yedi.

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