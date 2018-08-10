Wehen - Eintracht Braunschweig maçı rakamları

Wehen ve Eintracht Braunschweig, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Almanya 3. Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 15:00. 3 puanlı Wehen 15. sırada bulunuyor, Eintracht Braunschweig 2 puana sahip ve 17. sırada. Wehen son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Eintracht Braunschweig, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 312 kodlu maçı oynayanlar; Wehen galibiyet oranı 1.75, beraberlik oranı 3.10, Eintracht Braunschweig galibiyet oranı 3.30. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Wehen son haftadaki Eintracht Braunschweig müsabasında 0-1 yenildi.

Eintracht Braunschweig ise Wehen maçında 0-1 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Wehen, 0 gol attı ve 2 gol yedi.

Eintracht Braunschweig ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Eintracht Braunschweig, 0 gol atarken 2 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ