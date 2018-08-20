Argento hakkındaki iddialar New York Times gazetesinde yer aldı. İsmi açıklanmayan bir kaynağa dayandırılan habere göre, İtalyan oyuncu, Amerikalı müzisyen Jimmy Bennet'i 2013 yılında Californiya'daki bir otel odasında taciz etti. Ardından da sessiz kalması için Bennet'e, 380 bin dolar yani yaklaşık 2 milyon 300 bin Türk Lirası ödedi. O sırada Bennet 17, Argento 37 yaşındaydı.

Asia Argento, Harvey Weinstein tarafından tecavüze uğradığını açıklayan ilk isimlerden biriydi... Weinstein'ın 1997'de Cannes Film Festivali sırasında kendisine tecavüz ettiğini söylemişti. Ardından da Hollywood'da cinsel istismara karşı başlatılan #metoo yani "ben de" hareketinin öncülerinden biri olmuştu.

Argento, ünlü Amerikalı şef Anthony Bourdain'in intiharıyla da gündeme gelmişti. Argento'nun Bourdaın'i aldattığı,Amerikalı şefin de bu nedenle yaşamına son verildiği iddia edilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ