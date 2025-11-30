West Ham: 0 - Liverpool: 2 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, 13. haftada konuk olduğu West Ham'ı 2-0 mağlup ederek ligde 2 maç sonra galip geldi.

Londra Stadyumu'nda oynanan müsabakada Liverpool'a üç puanı getiren golleri 60. dakikada Alexander Isak ve 90+2. dakikada Cody Gakpo attı. Ev sahibinde Lucas Paqueta, 84. dakikada kırmızı kart gördü.

Liverpool, bu sonuçla puanını 21 yaptı. West Ham ise 11 puanda kaldı.

Premier Lig'in 14. haftasında Liverpool, Sunderland'i konuk edecek. West Ham ise deplasmanda Manchester United ile karşı karşıya gelecek.