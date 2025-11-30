West Ham: 0 - Liverpool: 2 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Ligi'nin 13. haftasında Liverpool, deplasmanda West Ham'ı 2-0 mağlup ederek 2 maç aradan sonra galip geldi. Alexander Isak ve Cody Gakpo'nun ikinci yarıdaki golleriyle galibiyete ulaşan Kırmızılar, puanını 21'e yükseltti. 84. dakikada Lucas Paqueta'nın ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan West Ham ise haftayı 11 puanla tamamladı.
İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, 13. haftada konuk olduğu West Ham'ı 2-0 mağlup ederek ligde 2 maç sonra galip geldi.
Londra Stadyumu'nda oynanan müsabakada Liverpool'a üç puanı getiren golleri 60. dakikada Alexander Isak ve 90+2. dakikada Cody Gakpo attı. Ev sahibinde Lucas Paqueta, 84. dakikada kırmızı kart gördü.
Liverpool, bu sonuçla puanını 21 yaptı. West Ham ise 11 puanda kaldı.
Premier Lig'in 14. haftasında Liverpool, Sunderland'i konuk edecek. West Ham ise deplasmanda Manchester United ile karşı karşıya gelecek.
125 MİLYON STERLİNLİK TRANSFERDEN SİFTAH
Sezon başında Newcastle United'dan 125 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Isak, Liverpool formasıyla çıktığı 6. lig maçında ilk golünü attı.