Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İngiltere West Ham: 0 - Liverpool: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        West Ham: 0 - Liverpool: 2 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Ligi'nin 13. haftasında Liverpool, deplasmanda West Ham'ı 2-0 mağlup ederek 2 maç aradan sonra galip geldi. Alexander Isak ve Cody Gakpo'nun ikinci yarıdaki golleriyle galibiyete ulaşan Kırmızılar, puanını 21'e yükseltti. 84. dakikada Lucas Paqueta'nın ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan West Ham ise haftayı 11 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2025 - 20:17 Güncelleme: 30.11.2025 - 20:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Liverpool ikinci yarıda açıldı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, 13. haftada konuk olduğu West Ham'ı 2-0 mağlup ederek ligde 2 maç sonra galip geldi.

        Londra Stadyumu'nda oynanan müsabakada Liverpool'a üç puanı getiren golleri 60. dakikada Alexander Isak ve 90+2. dakikada Cody Gakpo attı. Ev sahibinde Lucas Paqueta, 84. dakikada kırmızı kart gördü.

        Liverpool, bu sonuçla puanını 21 yaptı. West Ham ise 11 puanda kaldı.

        Premier Lig'in 14. haftasında Liverpool, Sunderland'i konuk edecek. West Ham ise deplasmanda Manchester United ile karşı karşıya gelecek.

        125 MİLYON STERLİNLİK TRANSFERDEN SİFTAH

        Sezon başında Newcastle United'dan 125 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Isak, Liverpool formasıyla çıktığı 6. lig maçında ilk golünü attı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Bayraktar KIZILELMA'dan dünyada bir ilk
        Bayraktar KIZILELMA'dan dünyada bir ilk
        Papa'dan İsrail'e Gazze tepkisi!
        Papa'dan İsrail'e Gazze tepkisi!
        Restoran ve kafelerde 'zorunlu servis ücreti' sona eriyor
        Restoran ve kafelerde 'zorunlu servis ücreti' sona eriyor
        İşçilerden akılalmaz şaka: Kalın bağırsağı patladı
        İşçilerden akılalmaz şaka: Kalın bağırsağı patladı
        Araç göle uçtu! 3 kişi hayatını kaybetti!
        Araç göle uçtu! 3 kişi hayatını kaybetti!
        Çocuğa korkunç şiddet!
        Çocuğa korkunç şiddet!
        Netanyahu af talebinde bulundu
        Netanyahu af talebinde bulundu
        "Oldukça zordu ama şimdi iyi bir takımız"
        "Oldukça zordu ama şimdi iyi bir takımız"
        Siber suç operasyonu! 346 gözaltı!
        Siber suç operasyonu! 346 gözaltı!
        Hong Kong'daki yangında can kaybı artıyor!
        Hong Kong'daki yangında can kaybı artıyor!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte kritik notlar!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte kritik notlar!
        Hemşehrim memleket neresi?
        Hemşehrim memleket neresi?
        İklim değişikliği sebep oldu! Tropikal kökenli sivrisinekler Türkiye'de!
        İklim değişikliği sebep oldu! Tropikal kökenli sivrisinekler Türkiye'de!
        Trump "yetkisini" vurguladı
        Trump "yetkisini" vurguladı
        Beklenen yağmur! Peş peşe uyarılar!
        Beklenen yağmur! Peş peşe uyarılar!
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Yangında kaybettiklerini listeledi