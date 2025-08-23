West Ham: 1 - Chelsea: 5 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Ligi'nin 2. haftasında Chelsea, deplasmanda West Ham'ı 5-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın 6. dakikasında West Ham, Lucas Paqueta ile öne geçti. Chelsea, 15. dakikada Joao Pedro ile eşitliği sağladı. Hızını kesmeyen Chelsea, 23'de Pedro Neto ve 34. dakikada Enzo Fernandez'in golleri ile ilk yarıyı 3-1 önde kapadı.

İkinci yarıda gollerine devam eden Chelsea, 54. dakikada Caicedo ile farkı 3'e çıkardı. Bu golden sadece 4 dakika sonra Chelsea, Trevoh Chalobah ile skoru 5-1'e getirdi ve maç bu sonuçla sona erdi.

STADYUMU TERKETTİLER

Bir grup West Ham taraftarları, 3. golden sonra stadyumu terk etti.

Bu sonuçla birlikte Chelsea, puanını 4'e çıkardı. West Ham ise puansız bir şekilde ligin son sırasında konumlandı.

Ligde gelecek hafta Chelsea, sahasında Fulham'ı konuk edecek. West Ham, Nottingham Forest'a konuk olacak.