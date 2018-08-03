Westerlo - SV Roeselare maçı rakamları

Belçika 1.Lig B Açılış maçında Westerlo ile SV Roeselare, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:30. Westerlo, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. SV Roeselare, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 397 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Westerlo kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 3.10, SV Roeselare sahadan galip ayrılırsa 3.10 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Westerlo son haftadaki Tubize müsabasında 1-1 berabere kaldı.

SV Roeselare, Union St Gilloise karşılaşmaında 1-0 kazandı.

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