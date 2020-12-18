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WhatsApp'a yeni güncelleme! WhatsApp Web'ten görüntülü arama özelliği geliyor!

Dünyanın en çok tercih edilen mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp'a yeni bir özellik daha geliyor. Kullanıcılar artık WhatsApp Web üzerinden sesli veya görüntülü arama yapabilecek. İşte WhatsApp Web'e gelen yeni özellik hakkında detaylar...

WhatsApp'a yeni güncelleme! WhatsApp Web'ten görüntülü arama özelliği geliyor!

WhatsApp'a yeni özellik geliyor. 2 milyarı aşkın kullanıcıya sahip olan WhatsApp, koronavirüs salgını nedeniyle yeni bir güncellemeye gidiyor. Edinilen bilgilere göre artık WhatsApp Web üzerinden sesli ve görüntülü arama yapılabilecek. Söz konusu özelliğin ise test sürümlerine başlandığı ortaya çıktı.

WHATSAPP WEB GÖRÜNTÜLÜ ARAMA NASIL YAPILIR?

WhatsApp Web üzerinden henüz bu özellik aktif olmadı. Yakın bir süreçte Web WhatsApp üzerinden aramalar yapılabilecek. İddialara göre çift tikin görüldüğü mesajların yanında artık büyüteç simgesi konacak ve mesajların doğruluğu aratılacak. Bu özellik sayesinde bilgi kirliliğinin de önüne geçilecek.

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