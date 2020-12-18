WhatsApp'a yeni özellik geliyor. 2 milyarı aşkın kullanıcıya sahip olan WhatsApp, koronavirüs salgını nedeniyle yeni bir güncellemeye gidiyor. Edinilen bilgilere göre artık WhatsApp Web üzerinden sesli ve görüntülü arama yapılabilecek. Söz konusu özelliğin ise test sürümlerine başlandığı ortaya çıktı.

WHATSAPP WEB GÖRÜNTÜLÜ ARAMA NASIL YAPILIR?

WhatsApp Web üzerinden henüz bu özellik aktif olmadı. Yakın bir süreçte Web WhatsApp üzerinden aramalar yapılabilecek. İddialara göre çift tikin görüldüğü mesajların yanında artık büyüteç simgesi konacak ve mesajların doğruluğu aratılacak. Bu özellik sayesinde bilgi kirliliğinin de önüne geçilecek.