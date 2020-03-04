WhatsApp karanlık mod nasıl açılır ios ve android ayarları akıllı telefon kullanıcıları tarafından araştırılıyor. İşte, adım adım ios whatsapp karanlık mod ayarı ve adroid karanlık mod ayarı

WHATSAPP KARANLIK MOD NASIL AÇILIR İOS

WhatsApp ilk aşamada Android 10 ve iOS 13 sürümleri ile karanlık mod desteğini sunuyor. Kısa süre içerisinde herkesin erişimine sunulması beklenen karanlık mod için ilk olarak yapmanız gereken şey uygulamanızı güncellemek. Android kullanıyorsanız Google Store’dan, iOS kullanıyorsanız App Store’dan WhatsApp güncellemelerini denetleyin.

Karanlık modu Android’de aktif etmek için, uygulamada Ayarlar sekmesine girin orada Sohbetler seçeneğine tıklayın ve tema seçeneğinden “Koyu” temayı seçin.

Karanlık modu iOS’da aktif etmek için, Ayarlar sekmesine girin, orada Ekran ve Parlaklık seçeneğinden “Koyu” seçeneğine tıklayın.

WHATSAPP KARANLIK MOD ANDROİD AYARI

Öncelikli olarak WhatsApp'ın Android beta sürümünü telefonunuza yüklemeniz gerekiyor. Bunun için Google Play Store'da WhatsApp sekmesine girip, beta test kullanıcısı olmak istediğinizi belirten seçeneği işaretlemeniz ve beta testine katılmanız lazım. Bu seçenekte beta aşamasına katılmak birazcık zaman alabilir. Diğer bir seçenek olarak güvenli bir kaynaktan WhatsApp Android beta APK'sını indirip, telefonunuza kurabilirsiniz.