Uzun süre sözleşme dayatması nedeniyle gündemde geniş yer tutan WhatsApp, şimdi de sözleşme sürecinde karşısına çıkan önemli rakiplerinden Telegram'la yarışa girdi.

Bilindiği gibi Telegram'da sesli mesajlaşma özelliği bulunuyor. Aynı özellikle WhatsApp'ta da var. Ancak telegram kullanıcıları kendilerine gelen sesli mesajların dinleme hızını artırabiliyor veya azaltabiliyor. Ancak WhatsApp'ta gelen sesli mesajın hızıyla ilgili bir işlem yapılamıyor. Mesajlar aynı hız standartında dinleniyor.

NE ZAMAN DEVREYE GİRECEK?

Dişli rakibi Telgram'la yarışa giren WhatsApp ise şimdilerde rakip uygulamadaki sesli mesaj hız ayarlama özelliğini test etmeye başladı. Test sürecinin başlaması ise beraberinde özelliğin çok kısa süre içerisinde uygulamada yer alacağının işareti olarak teknoloji uzmanları tarafından yorumlansa da özelliğin tam olarak en zaman devreye gireceğiyle ilgili henüz WhatsApp'tan resmi bir açıklama geldi.

Uygulamada sesli mesaj hız ayarlamasıyla ilgili özelliğin devreye girmesi halinde bu gelişmeyi sizlerle paylaşacağız.