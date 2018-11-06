Wigry Suwalki - Olsztyn maçı istatistikleri

Wigry Suwalki ve Olsztyn, 07 Kasım 2018 Çarşamba günü Polonya Kupa Son 16 Turu maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 20:00. Ev sahibi Wigry Suwalki, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Olsztyn, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 441. İddaa'da Wigry Suwalki kazanır 1.90, berabere biter 2.90, Olsztyn kazanır 3.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Wigry Suwalki önceki hafta Garbarnia Krakow mücadelesinde 2-1 kazandı.

Olsztyn ise Rakow Czestochowa maçında 2-0 yenildi.

Wigry Suwalki, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda aldı. Wigry Suwalki, kendi sahasında 0 gol attı, 0 gol yedi.

Olsztyn, dış sahada 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Olsztyn 0 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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