WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange serbest bırakıldı

İngiltere'de tutuklu bulunan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, serbest kalmasına olanak tanıyan anlaşma sonucu serbest bırakıldı. Associated Press'in haberine göre, Assange'ı taşıyan uçak Bangkok'a indi.

ABD Kuzey Mariana Adaları Bölge Mahkeme dosyalara göre, 52 yaşındaki Assange, gizli ABD ulusal savunma belgelerini elde etmek ve ifşa etmek için komplo kurma suçunu kabul edecek. Anlaşma ile İngiltere'deki hapis cezası sona erecek ve Avustralya'ya dönmesine olanak tanınacak.

Assange'ın anlaşma gereği, İngiltere'de hapishanede kaldığı süre dikkate alınarak ABD'de cezaevine girmesi beklenmiyor.

2006'DAN BU YANA ASSANGE'IN DAVA SÜRECİ 2006: Assange Avustralya'da WikiLeaks'i kurdu. WikiLeaks, hassas veya gizli belgeleri yayınlamaya başladı. 2010: WikiLeaks, ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçlarla ilgili yüz binlerce belge yayınladı. Ağustos 2010: İsveç'te iki kadının cinsel saldırı suçlamasıyla Assange için tutuklama emri çıkarıldı. Yetersiz delil bulunması sebebiyle tutuklama emri geri çekildi. Assange iddiaları reddetti. Eylül 2010: İsveç Savcılığı tecavüz soruşturmasını yeniden açtı. Assange, İngiltere'ye gitmek üzere İsveç'ten ayrıldı. Kasım 2010: İsveç polisi Assange için uluslararası tutuklama emri çıkardı. Aralık 2010: Assange, Londra'da polise teslim oldu ve iade duruşmasına kadar tutuklu kaldı. Yüksek Mahkeme Assange'ın kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi. Şubat 2011: İngiltere'deki bölge mahkemesi Assange'ın İsveç'e iade edilmesi gerektiğine karar verdi. Haziran 2012: Assange, iade kararına itiraz etme girişimlerinin olumlu sonuçlanmasının ardından 19 Haziran'da sığınma talebinde bulunmak üzere Londra'nın Ekvador Büyükelçiliği'ne girdi. Polis, dışarı çıkması durumunda onu tutuklamak için 24 saat nöbet tuttu. Ağustos 2012: Assange'a Ekvador tarafından siyasi sığınma hakkı verildi. Temmuz 2014: İsveç'te mahkeme, Assange hakkında iki kadına yönelik cinsel suçlar iddiasıyla ilgili tutuklama emrini onadı.