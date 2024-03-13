Wilfried Zaha için milli takımdan açıklama!

"ONUNLA SORUNUMUZ YOK"

Fae, mart ayındaki maçlar için açıkladığı kadroda yer almayan Zaha'yla ilgili, "Onunla bir sorunumuz yok, eğer kulüpte yeniden verimli hale getir ve takım ruhuna sahip olduğunu gösterirse, onu davet etmemek için hiçbir neden kalmayacak" dedi.