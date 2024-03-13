Wilfried Zaha için milli takımdan açıklama!
Fildişi Sahili Milli Takımı Teknik Direktörü Emerse Fae, Mart ayındaki maçlar için açıkladığı kadroda yer almayan Wilfried Zaha ile ilgili konuştu. Fae, Zaha ile yakında bir görüşme yapacaklarını söyledi
Fildişi Sahili Milli Takımı Teknik Direktörü Emerse Fae, Galatasaray forması giyen Wilfried Zaha ile ilgili açıklamalarda bulundu.
"ONUNLA SORUNUMUZ YOK"
Fae, mart ayındaki maçlar için açıkladığı kadroda yer almayan Zaha'yla ilgili, "Onunla bir sorunumuz yok, eğer kulüpte yeniden verimli hale getir ve takım ruhuna sahip olduğunu gösterirse, onu davet etmemek için hiçbir neden kalmayacak" dedi.
Zaha ile ilgili sözlerine devam eden Fae, "Afrika Kupası'ndan sonra onunla konuşmak için yeterli zamanımız olmadı ama sanırım yakında onunla konuşmak, ruh halini anlamak ve kariyeri açısından geleceğini görmek için bir toplantı düzenleyeceğiz" şeklinde konuştu.