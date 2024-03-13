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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Wilfried Zaha için milli takımdan açıklama! - Galatasaray Haberleri

        Wilfried Zaha için milli takımdan açıklama!

        Fildişi Sahili Milli Takımı Teknik Direktörü Emerse Fae, Mart ayındaki maçlar için açıkladığı kadroda yer almayan Wilfried Zaha ile ilgili konuştu. Fae, Zaha ile yakında bir görüşme yapacaklarını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 14:44 Güncelleme: 13.03.2024 - 14:44
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        Fildişi Sahili Milli Takımı Teknik Direktörü Emerse Fae, Galatasaray forması giyen Wilfried Zaha ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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        "ONUNLA SORUNUMUZ YOK"

        Fae, mart ayındaki maçlar için açıkladığı kadroda yer almayan Zaha'yla ilgili, "Onunla bir sorunumuz yok, eğer kulüpte yeniden verimli hale getir ve takım ruhuna sahip olduğunu gösterirse, onu davet etmemek için hiçbir neden kalmayacak" dedi.

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        Zaha ile ilgili sözlerine devam eden Fae, "Afrika Kupası'ndan sonra onunla konuşmak için yeterli zamanımız olmadı ama sanırım yakında onunla konuşmak, ruh halini anlamak ve kariyeri açısından geleceğini görmek için bir toplantı düzenleyeceğiz" şeklinde konuştu.

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        ZAHA'NIN İSTATİSTİKLERİ

        Fildişi Sahili'nin Afrika Kupası kadrosunda da yer almayan 31 yaşındaki Zaha, ülkesi adına çıktığı 31 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı.

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        Wilfried Zaha, bu sezon Galaatasaray'da ise 36 maçta 10 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu.

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