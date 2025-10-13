Willy Sagnol'dan Türkiye maçı sözleri!

Gürcistan Milli Takımı’nın teknik direktörü Willy Sagnol ve Gürcü oyuncu Anzor Mekvabishvili, karşılaşmanın oynanacağı Kocaeli Stadyumu’nda açıklamalarda bulundu.

İlk karşılaşmada kötü bir başlangıç yaptıklarını ama sonunun iyi olduğunu belirten Sagnol, yarın büyük bir maç olacağını ve büyük bir başarı elde edeceklerine inandığını kaydetti.

Sagnol, nereden geldiklerini bildiklerini dile getirerek, "Futbol geçmişimizde ne olduğunu biliyoruz. Biz hayal etmiyoruz. Amacımız ve beklentimiz büyüktür ve biz bunu yarın kanıtlayacağız." dedi.