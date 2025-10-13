Habertürk
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Willy Sagnol'dan Türkiye maçı sözleri! - Futbol Haberleri

        Willy Sagnol'dan Türkiye maçı sözleri!

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Türkiye ile karşılaşacak Gürcistan Milli Takımı'nda teknik direktör Willy Sagnol, amaçlarının ve beklentilerinin büyük olduğunu, yarın bunu kanıtlayacaklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2025 - 20:01 Güncelleme: 13.10.2025 - 20:01
        Willy Sagnol'dan Türkiye maçı sözleri!
        Gürcistan Milli Takımı’nın teknik direktörü Willy Sagnol ve Gürcü oyuncu Anzor Mekvabishvili, karşılaşmanın oynanacağı Kocaeli Stadyumu’nda açıklamalarda bulundu.

        İlk karşılaşmada kötü bir başlangıç yaptıklarını ama sonunun iyi olduğunu belirten Sagnol, yarın büyük bir maç olacağını ve büyük bir başarı elde edeceklerine inandığını kaydetti.

        Sagnol, nereden geldiklerini bildiklerini dile getirerek, "Futbol geçmişimizde ne olduğunu biliyoruz. Biz hayal etmiyoruz. Amacımız ve beklentimiz büyüktür ve biz bunu yarın kanıtlayacağız." dedi.

        Bir gazetecinin "Gürcistan’ın daha önce yaptığı resmi maçlarda Türkiye'ye karşı galibiyeti yok. Yarın kazanmanız halinde bu sürpriz olarak görülebilir mi?” şeklindeki sorusu üzerine Sagnol, "Hayatta her şeyin ilk olur. İlk kez gerçekleşir ve bu istisna olur. Neden olmasın. Bazı istisnai başarılarımız mevcuttur. Biz bunun beklentisindeyiz ve yarın başaracağız." ifadelerini kullandı.

        Gürcü futbolcu Anzor Mekvabishvili de Türkiye’nin güçlü bir takım olduğunu belirterek, "Türkiye'yle oynamak kolay değil. Biz bunun için birtakım hazırlıklar yapıyoruz. Galibiyet için tüm gücümüzü, çabamızı göstereceğiz." diye konuştu.

