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Popçu Hande Yener'le de daha önce bir mekanda bir araya gelen ve Yener'in her defasında hayranlığını dile getirdiği Willy'e, "Hande Yener ile bir düet çalışmanız olur mu?" sorusu soruldu. William, muhabirin o sorusuna,, "Hande ile daha önce bir araya geldik. Kendisi iyi bir sanatçı, hayatın bize neler getireceği belli olmaz. Belki onunla bir düet yaparız, neden olmasın" cevabını verdi.