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        Haberler Magazin Wilma Elles üçüncü kez anne oldu - Magazin haberleri

        Wilma Elles üçüncü kez anne oldu

        Geçtiğimiz yıl Mehmet Şah Çelik ile evlenen Wilma Elles, üçüncü kez anne oldu. Kızını kucağına alarak büyük bir sevinç yaşayan Elles, bebeğinin adını da açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2023 - 09:49 Güncelleme: 09.10.2023 - 09:49
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        Wilma Elles, bir süredir birlikte olduğu avukat Mehmet Şah Çelik ile 2022'nin aralık ayında nikâh masasına oturmuştu.

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        Üçüncü bebeğini bekleyen Wilma Elles'ten mutlu haber geldi. Elles, 5 Ekim'de üçüncü çocuğunu kucağına aldığını duyurdu.

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        Kız bebek dünyaya getiren Wilma Elles, hastane odasında eşi Mehmet Şah Çelik ve çocuklarıyla birlikte çekilen fotoğraflarını da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

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        BEBEĞİNİN ADINI AÇIKLADI
        Üçüncü kez anne olma sevincini yaşayan Wilma Elles, kızına 'Tiara Manolya' adını verdiğini açıklayarak fotoğraflarına "Rüyalar gerçekleştiğinde..." ifadelerini not düştü.

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        Alman asıllı oyuncu Wilma Elles, 2011'de iş insanı Kerem Göğüş’le aşk yaşamaya başlamıştı. 2015'te de Milat ve Melodi adlı ikizleri dünyaya gelen ikili, 2019'da ayrılmıştı.

        Fotoğraflar: DHA, Instagram

        #wilma elles
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