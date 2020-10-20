Ünlü oyuncu vefat etti

'Vadedilmiş Topraklar', 'Düğün', 'Danton' ve 'Korczak' adlı filmleriyle tanınan Polonyalı ünlü oyuncu Wojciech Pszoniak vefat etti. Kariyeri boyunca 100'den fazla filmde rol alan ve uzun yıllar ünlü yönetmen Andrzej Wajda ile çalışan Pszoniak'a, kültür alanında Polonya - Fransız ilişkilerinin gelişmesine katkısından ötürü 2008'de Fransız Sanat ve Edebiyat Nişanı verilmişti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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