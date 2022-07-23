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Wolverhampton Beşiktaş hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

2022-2023 sezonu öncesi çalışmalarına devam eden Beşiktaş, bu kez İngiliz ekibi Wolverhampton ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Siyah beyazlıların yeni transferlerinin de forma giyeceği zorlu mücadele öncesi merak edilenleri bir araya getirdik...

Wolverhampton Beşiktaş hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

Wolverhampton Beşiktaş hazırlık maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Transfer sezonunda kadrosuna önemli takviyeler yapan siyah beyazlılar, İngiliz ekibi Wolverhampton karşısında iyi oyun ve galibiyet hedefliyor. Peki, Wolverhampton Beşiktaş hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WOLVERHAMPTON BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Wolverhampton Beşiktaş hazırlık maçı 23 Temmuz Cumartesi günü oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak.

WOLVERHAMPTON BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Wolverhampton Beşiktaş maçı Smart Spor HD'den canlı yayınlanacak.

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