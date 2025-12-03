'World Akustik'in konuğu Ari Barokas

Habertürk
        Modern rock ve Anadolu ezgilerini harmanlayan müzisyen Ari Barokas'a World Akustik serisinin son konserinde 10 Aralık Çarşamba akşamı Yapı Kredi bomontiada'da müzikseverlerle buluşacak

        Giriş: 03.12.2025 - 00:06 Güncelleme: 03.12.2025 - 00:06
        Yapı Kredi bomontiada’nın müzikseverleri eşsiz performanslarla buluşturduğu World Akustik serisi 2025 yılının son konserinde, modern rock ve Anadolu ezgilerini harmanlayan kendine özgü tarzıyla tanınan bas gitarist, söz yazarı ve besteci Ari Barokas’a ev sahipliği yapacak.

        Ari Barokas, 10 Aralık Çarşamba saat 21.30’da Babylon sahnesinde dinleyicileriyle buluşacak. 2018 yılında yayınladığı ilk solo albümü “Lafıma Gücenme” ile başladığı müzik serüvenini karakteristik yorumuyla zenginleştirmeye devam eden Barokas, World Akustik sahnesindeki konserinde son albümdeki şarkıların yanı sıra, Ocak 2023’te yayınladığı ve birçok usta sanatçının eserinin yer aldığı “Bu Toprak Senin” albümünden şarkı ve türkülere de yer verecek.

        “World Akustik” konser serisinin biletleri Biletix üzerinden temin edilebilir.

