World E-Commerce'e geri sayım

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Uluslararası e-ticaret etkinliği World E-Commerce Forum için geri sayım başladı. Bu yıl 9’uncu kez düzenlenecek World E-Commerce Forum, 28-30 Eylül tarihleri arasında, İstanbul Wow Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Dünya e-ticaret pastasında 250 milyar dolar pay alan uluslararası aktörleri Türk tedarikçilerle buluşturacak olan etkinliğin, 34 ülkeden 20 bine yakın katılımcıyı ağırlaması bekleniyor.

World E-Commerce Forum’un özellikle e-ihracata ivme kazandıracak bir potansiyel taşıdığı belirten WORLDEF Başkanı Ömer Nart, “Türkiye’nin toplam e-ihracatı 2 milyar dolar. Foruma katılacak pazaryerlerinin toplam pazar hacmi ise 250 milyar dolar. Türk üretici ve e-ticaret şirketlerinin yüzde 1 pay aldığı bir senaryoda, 2.5 milyar dolarlık bir pazar payı oluşacak. E-ihracat yapmak isteyen ancak gerekli networkü olmayan ya da yurtdışı bağlantılar kuramayan firmalar, hedef pazarlardaki e-ticaret aktörleri ve profesyonellerle burada yüz yüze görüşme fırsatı bulacak" dedi.

2023'TE LAS VEGAS'TA

World E-Commerce Forum’u globalleştirdiklerini anlatan Nart, “Farklı ülkelerden devlet başkanlarını, başbakanları ve bakanları ağırlayacağız. Böylece Türkiye’yi küresel e-ticaret merkezi yapma vizyonuna katkı sağlamış olacağız. Bunun ilk ayağını ise ABD Las Vegas’tan başlatıyoruz” ifadelerini kullandı.

Nart, World E-Commerce Forum-ABD Global Meeting etkinliğinin 2023 yılının Mart ayında Las Vegas’ta düzenleneceğini kaydetti.



Verilen bilgiye göre, World E-Commerce Forum’da, 10’dan fazla global pazaryeri bulunacak. Birden çok e-ticaret şirketinin katılacağı etkinlikte, çok sayıda global markanın ise temsilcileri yer alacak. Türkiye ve yurt dışından 80’den fazla perakende markasının da katılacağı World E-Commerce Forum’da, 40’ın üzerinde e-ticaret ve e-ihracat platformunun bir araya getirilmesi hedefleniyor.