Wrexham - AFC Fylde sahaya çıkıyor

İngiltere Ulusal Lig heyecanı devam ediyor. Wrexham, 07 Ağustos 2018 Salı günü AFC Fylde takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:45. 3 puanlı Wrexham 8. sırada bulunuyor, AFC Fylde 3 puana sahip ve 4. sırada. Wrexham, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. AFC Fylde, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 436 kodlu maçı oynayanlar; Wrexham galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 2.90, AFC Fylde galibiyet oranı 2.50. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Wrexham önceki hafta AFC Fylde mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

AFC Fylde ise Wrexham karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

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