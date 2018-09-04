Wrexham - Halifax Town maçı ne zaman?

İngiltere Ulusal Lig maçında Wrexham ile Halifax Town, 04 Eylül 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:45. Maç öncesi Wrexham 17 puanla 1. sırada, Halifax Town 16 puanla 4. sırada bulunuyor. Ev sahibi Wrexham, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Halifax Town, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 427 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Wrexham kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 3.10, Halifax Town sahadan galip ayrılırsa 3.10 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Wrexham son hafta oynanan Chester maçında 2-0 kazandı.

Halifax Town ise Dagenham & Rbridge maçında 2-1 kazandı.

Wrexham, evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 2 gol yedi.

Halifax Town ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Halifax Town, 5 gol atarken 5 gol yedi.

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