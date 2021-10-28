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WSJ: ABD istihbarat teşkilatları Taliban öngörülerinde başarısız oldu

ABD hükûmetine bağlı istihbarat teşkilatlarının, Afganistan'dan çekilme konusunda kapsamlı raporlar üretmesine rağmen Taliban'ın hızla iktidara gelişini öngöremediği belirtildi.

WSJ: ABD istihbarat teşkilatları Taliban öngörülerinde başarısız oldu
WSJ'den ABD istihbaratına dair "Taliban" iddiası
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AA

Wall Street Journal'ın (WSJ), ülkenin önde gelen 4 istihbarat teşkilatı raporlarının gizli özetlerine ulaşarak hazırladığı haberde, Amerikan istihbarat birimlerinin Afganistan'daki gelişmelere ilişkin dağınık ve farklı öngörülerde bulunduğunu yazdı.

Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Savunma İstihbarat Teşkilatı (DIA), Ulusal İstihbarat Direktörü Ofisi ve Dışişleri Bakanlığı istihbarat bürosunca hazırlanan raporlara göre, ABD birliklerinin Afganistan'dan çekilmesinden önce Taliban'ın ülkeyi hızlı şekilde ele geçireceğinin tahmin edilemediği kaydedildi.

Raporların, Afgan hükûmeti ve ordusunun ABD desteği olmadan Taliban'a karşı ne kadar dayanabileceği konusunda farklı değerlendirmeler ortaya koyduğu ve bu konudaki öngörülerde tamamen başarısız olduğu ifade edildi.

Haberde, ABD yönetiminin, Nisan 2020-Ağustos 2021 döneminde yazılan yaklaşık iki düzine istihbarat raporunda yer alan Afgan güvenlik güçlerinin ve hükûmetinin ABD askerinin ayrılmasından sonra bir süre dayanabileceği varsayımları üzerine çekilme planları yaptığı değerlendirmesinde bulunuldu.

Gazeteye açıklama yapan üst düzey resmi bir yetkili, "İstihbarat teşkilatlarının Afganistan konusunda "karmaşık bir tablo" sunduğunu kabul ederken, "Yönsel olarak, işlerin kötüye gideceği konusunda ise hepsi haklı çıktı. Onlar kâhin değiller." ifadesini paylaştı.

Yetkili, farklı misyonları nedeniyle CIA ve Pentagon'a bağlı DIA'dan gelen istihbaratın kısmen ayrıldığına dikkati çekti. Yetkili, CIA'in genel olarak raporlarında geri çekilmenin uzun vadeli ve politik etkilerine yoğunlaşırken DIA'in ise askeri istihbarat ve taktik değerlendirmeye odaklandığına işaret etti.

Afganistan'da askeri istihbarat alanında 2020 yazına kadar faaliyet gösteren Albay Thomas Spahr da ayrıca geri çekilme süreci ile sahadan bilgi toplamanın da azaldığına dikkati çekerek, "Askeri birlikleri geri çekerken istihbaratçıları ileri süremezsiniz." ifadesine yer verdi.

İlgili teşkilatların sözcülerinin ise habere yorum yapmaktan kaçındığı kaydedildi.

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