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        Haberler Dünya WSJ: Mossad, arabuluculara İsrail'in anlaşmayı onaylayacağı konusunda iyimser olduğunu aktardı | Dış Haberler

        WSJ: Mossad, arabuluculara İsrail'in anlaşmayı onaylayacağı konusunda iyimser olduğunu aktardı

        ABD'nin önde gelen gazetelerinden The Wall Street Journal'a göre Mossad, arabulucularla kurduğu temasta Gazze'de ateşkes anlaşması konusunda Tel Aviv'in olumlu olduğunu iletti. İsrail medyasında yer alan haberlerdeyse, taraflar arasında anlaşmanın birkaç hafta alabileceği belirtiliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 19:27 Güncelleme: 06.07.2024 - 19:27
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        "İsrail ateşkes anlaşması konusunda iyimser"
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        İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad yetkililerinin, "İsrail'de hükümetin ateşkes ve esir takası anlaşmasını onaylaması konusunda iyimser olduklarını" arabulucu ülkelere aktardığı iddia edildi.

        The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin müzakerelere ilişkin bilgi sahibi bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Mossad yetkilileri, "İsrail'de hükümetin ve Güvenlik Kabinesinin ateşkes ve esir takası anlaşmasını onaylaması konusunda iyimser olduklarını", Tel Aviv ile Hamas arasındaki arabulucu ülkelere bildirdi.

        İsrail Başbakanlık Ofisinden dün yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Mossad Direktörü David Barnea'nın Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası önerisini görüşmek için Katar'ın başkenti Doha'ya gidip dönmesinin ardından, gelecek hafta yeniden İsrailli müzakere ekibini göndermeyi kabul ettiği duyurulmuştu.

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        İsrail medyasında yer alan haberlerde, taraflar arasında anlaşmanın birkaç hafta alabileceği belirtiliyor.

        Mossad'dan 3 Temmuz'da yapılan yazılı açıklamada, esir takası müzakerelerinde arabuluculuk yapan tarafların, Hamas'ın ateşkes teklifine verdiği yanıtı İsrailli müzakere ekibine ilettiği kaydedilmişti.

        Netanyahu, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası anlaşmasına varılması için yapılacak müzakerelere İsrail'den bir heyet göndermeyi kararlaştırdığını bildirmişti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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