Wall Street Journal (WSJ), ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Çin'in, ABD limanlarındaki dev kargo vinçlerini casusluk ve sabotaj faaliyetleri için kullanabileceğini düşündüğünü yazdı.

Haberde, eski üst düzey bir istihbarat yetkilisi Bill Evanina'nın, "Vinçler yeni Huawei olabilir." ifadesine yer verildi. Evanina, bu şekilde, görünürde meşru şekilde işlerini yürüten iş dünyasının gizli istihbarat faaliyeti yapabileceğini söyledi.

Bazı ulusal güvenlik ve Pentagon yetkililerinin vinçleri "Truva atına" benzettikleri belirtilen haberde, vinçlerin, konteynerleri takip edip varış yerlerini tahmin edebilen sensörler içerdiği kaydedildi.

Çin'in Washington Büyükelçiliğinden bir yetkilinin ise ABD'nin vinçlerle ilgili endişelerini, Çin'le olan ticari ve ekonomik işbirliğini engellemeye yönelik "paranoya güdümlü" bir girişim olarak değerlendirdiği kaydedilen haberde, yetkilinin, bunun ABD'nin çıkarlarına zarar vereceğini söylediği aktarıldı.

Haberde, ABD pazarında yaklaşık 20 yıldır faaliyet gösteren, Çin devletine ait dünyanın en büyük vinç ve çelik yapı üreticilerinden ZPMC şirketinin Microsoft Corp. şirketi ile de çalıştığı ifade edildi. ZPMC yetkililerinin konuya ilişkin yorum yapmadığı belirtilen haberde, ABD'li yetkililerin, istihbarat faaliyeti için kullanılan herhangi bir vinç örneğinin bulunmadığını söyledikleri kaydedildi.

WSJ ayrıca bazı kaynakların, 2021 yılında Baltimore limanında ZPMC vinçleri taşıyan bir kargo gemisini aradıklarını ve istihbarat toplama malzemeleri bulduklarını söylediklerini yazdı.

ABD Savunma Bakanlığı, istihbarat balonu olduğunu iddia ettikleri Çin'e ait yüksek irtifa balonunu 4 Şubat'ta Başkan Joe Biden'ın emriyle savaş uçaklarıyla vurarak düşürmüştü. ABD'de ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle veri güvenliği kapsamında devlete ait cihazlarda Çin'e ait video paylaşım uygulaması TikTok yasaklanmıştı.

Ülkede Çin'in istihbarat faaliyetlerine ilişkin iddialar gündem olmaya devam ediyor.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.