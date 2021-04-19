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HaberlerTeknolojiXiaomi Mi 11 DxOMark puanı bekleneni vermedi! İşte Xiaomi Mi 11 DxOMark değerledirmesi
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Xiaomi Mi 11 DxOMark puanı bekleneni vermedi! İşte Xiaomi Mi 11 DxOMark değerlendirmesi

Son zamanların dikkat çeken fiyat-performans telefonlarını üreten Xiaomi markasının yeni telefonu Xiaomi Mi 11, beklentilerin altında kaldı. Teknoloji dünyasının aşina olduğu, akıllı telefonları, lensleri ve kameraları bilimsel ve teknik olarak değerlendiren DxOMark isimli internet sitesi Xiaomi Mi 11 telefonunu değerlendirdi. İşte Xiaomi Mi 11 DxOMark değerlendirmesi

Xiaomi Mi 11 DxOMark puanı bekleneni vermedi! İşte Xiaomi Mi 11 DxOMark değerledirmesi

Geçtiğimiz aylarda tanıtımı yapılan ve yakın zamanda Türkiye'de de satışa sunulması beklenen Xiaomi'nin yeni telefonu Xiaomi Mi 11'in kamera değerlendirmesi beklentileri karşılamadı. DxOMark'ın Xiaomi Mi 11 için yaptığı değerlendirme merak ediliyor. İşte Xiaomi Mi 11 DxOMark puanı

XİAOMİ Mİ 11 DXOMARK PUANI VE DEĞERLENDİRMESİ

Xiaomi Mi 11, DxOMark değerlendirmesinden 120 puan alıyor. DxOMark değerlendirmesinde yer alan ifadelere göre Xiaomi Mi 11, odaklama ve ışık özellikleriyle yetersiz kalıyor. Otomatik odaklama konusunda fena bulunmaya Xiaomi Mi 11, amiral gemisi standartlarına tam olarak uymuyor. DxOMark, odaklamanın parlak ışıkta hızlı ve doğru, düşük ışıkta biraz yavaşlayabildiğini söylüyor.

Xiaomi’nin Mi 11, çoğu açıdan iyi bir görüntüleme performansı sunuyor. Fotoğraf kalitesi, yüksek çözünürlüklü sensör ve bugüne kadar test edilen tüm telefonlardan daha fazla ayrıntı tutan dikkatli işleme sayesinde çok iyi. Genel fotoğraf performansı genel olarak iyi dengelenmiş. Hareketsiz görüntülerdeki tek zayıflık, yakınlaştırma sırasında ortaya çıkıyor; özel bir tele kamera eksikliği, Mi 11'i tele donanımlı rekabetin gerisinde bırakıyor.

Xiaomi Mi 11 genel kamera özellikleriyle kötü bir performansa sahip değil ancak ışık ve pozlama konusundaki bazı detaylar beklenen seviyede değil. Genel Kamera puanı, çoğunlukla özel bir tele kamera eksikliğinden dolayı biraz daha zayıf olan 59 Zoom puanıyla aşağıya sürüklenir. Geniş performans iyidir ancak sınıfında lider değildir.

Mi 11, iyi dinamik aralığa sahip ayrıntılı, düşük gürültülü videolar çekerek 107 puanlık gayet iyi bir Video puanı kazandı.

XİAOMİ Mİ 11 OLUMLU İYİ ÖZELLİKLERİ

Fotoğraflarda yüksek ayrıntı seviyeleri
Fotoğraflarda doğru beyaz dengesi ve hoş renk sunumu
Fotoğraf ve videolarda geniş dinamik aralık
Düşük ışıklı fotoğraflarda oldukça iyi kontrol edilen kroma gürültüsü
Parlak ila orta ışıkta iyi dengelenmiş video gürültüsü / ayrıntı
Dış mekanda hoş video beyaz dengesi
Hızlı video AF
Etkili video sabitleme, sabit ve yürüme

XİAOMİ Mİ 11 YETERSİZ ÖZELLİKLERİ

Düşük ışıkta yavaş otomatik odaklama
Durağan pozlama bazen düşük
Düşük ışıklı parlaklık gürültüsü
Tüm tele-zoom aralıklarında düşük ayrıntı
Ultra geniş çekimlerde renkli saçaklanma ve yumuşak köşeler
Düşük ışıklı videoda yetersiz pozlama ve hatalı renk
Video AF'de yanlış konu seçimi

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