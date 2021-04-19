Geçtiğimiz aylarda tanıtımı yapılan ve yakın zamanda Türkiye'de de satışa sunulması beklenen Xiaomi'nin yeni telefonu Xiaomi Mi 11'in kamera değerlendirmesi beklentileri karşılamadı. DxOMark'ın Xiaomi Mi 11 için yaptığı değerlendirme merak ediliyor. İşte Xiaomi Mi 11 DxOMark puanı

XİAOMİ Mİ 11 DXOMARK PUANI VE DEĞERLENDİRMESİ

Xiaomi Mi 11, DxOMark değerlendirmesinden 120 puan alıyor. DxOMark değerlendirmesinde yer alan ifadelere göre Xiaomi Mi 11, odaklama ve ışık özellikleriyle yetersiz kalıyor. Otomatik odaklama konusunda fena bulunmaya Xiaomi Mi 11, amiral gemisi standartlarına tam olarak uymuyor. DxOMark, odaklamanın parlak ışıkta hızlı ve doğru, düşük ışıkta biraz yavaşlayabildiğini söylüyor.

Xiaomi’nin Mi 11, çoğu açıdan iyi bir görüntüleme performansı sunuyor. Fotoğraf kalitesi, yüksek çözünürlüklü sensör ve bugüne kadar test edilen tüm telefonlardan daha fazla ayrıntı tutan dikkatli işleme sayesinde çok iyi. Genel fotoğraf performansı genel olarak iyi dengelenmiş. Hareketsiz görüntülerdeki tek zayıflık, yakınlaştırma sırasında ortaya çıkıyor; özel bir tele kamera eksikliği, Mi 11'i tele donanımlı rekabetin gerisinde bırakıyor.

Xiaomi Mi 11 genel kamera özellikleriyle kötü bir performansa sahip değil ancak ışık ve pozlama konusundaki bazı detaylar beklenen seviyede değil. Genel Kamera puanı, çoğunlukla özel bir tele kamera eksikliğinden dolayı biraz daha zayıf olan 59 Zoom puanıyla aşağıya sürüklenir. Geniş performans iyidir ancak sınıfında lider değildir.

Mi 11, iyi dinamik aralığa sahip ayrıntılı, düşük gürültülü videolar çekerek 107 puanlık gayet iyi bir Video puanı kazandı.

XİAOMİ Mİ 11 OLUMLU İYİ ÖZELLİKLERİ

Fotoğraflarda yüksek ayrıntı seviyeleri

Fotoğraflarda doğru beyaz dengesi ve hoş renk sunumu

Fotoğraf ve videolarda geniş dinamik aralık

Düşük ışıklı fotoğraflarda oldukça iyi kontrol edilen kroma gürültüsü

Parlak ila orta ışıkta iyi dengelenmiş video gürültüsü / ayrıntı

Dış mekanda hoş video beyaz dengesi

Hızlı video AF

Etkili video sabitleme, sabit ve yürüme

XİAOMİ Mİ 11 YETERSİZ ÖZELLİKLERİ

Düşük ışıkta yavaş otomatik odaklama

Durağan pozlama bazen düşük

Düşük ışıklı parlaklık gürültüsü

Tüm tele-zoom aralıklarında düşük ayrıntı

Ultra geniş çekimlerde renkli saçaklanma ve yumuşak köşeler

Düşük ışıklı videoda yetersiz pozlama ve hatalı renk

Video AF'de yanlış konu seçimi