Yaban Mersini Kurusu Nasıl Tüketilir?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık Yaban Mersini Kurusu Nasıl Tüketilir? Yaban Mersini Kurusu Neye İyi Gelir, Faydalı Mı?
ABONE OL

Yaban mersini kurusu nasıl tüketilir? Yaban mersini kurusu neye iyi gelir, faydalı mı?

Anavatanı Kuzey Amerika olan yaban mersini fundagiller familyasına ait bir meyve türüdür. Ülkemizde Karadeniz Bölgesi'nde yetişen yaban mersini; çay üzümü, çoban üzümü, ayı üzümü gibi isimlerle de anılmaktadır. Odunsu bir yapıya sahip olan bu meyve tatlı ekşi bir tada sahiptir.

Yaban Mersini Kurusu Nasıl Tüketilir? Yaban Mersini Kurusu Neye İyi Gelir, Faydalı Mı?
HABERTURK.COM

Yaban Mersini Kurusu Nasıl Tüketilir?

Tüketim yönünden yaban mersini kurusuyla diğer meyve kuruları arasında fark yoktur. Tıpkı diğer meyve kuruları gibi tüketilebilir. Yaban mersinini reçel ya da meyve suyu olarak da tüketebilirsiniz. Bunun yanında yaban mersini kurusundan çay da yapabilirsiniz.

Yaban Mersini Kurusu Neye İyi Gelir?

Yaban mersini kurusu pek çok hastalığa şifa kaynağı olmaktadır. İşte yaban mersini kurusunun başlıca faydaları:

  • Kan şekerini düzenler.
  • İdrar yolu enfeksiyonlarında etkilidir.
  • Doğal bir antibiyotik görevi görür.
  • Yüksek miktarda antosiyanin içerdiğinden dolayı göz sağlığını korur.
  • İçerdiği vitaminlerle beyin sağlığını korur, Alzheimer hastalığını önler.
  • Ağız ve diş sağlığını koruyucudur.
  • Regl dönemlerinin rahat geçmesini sağlar.
  • Depresyona iyi gelir.
  • Bağışıklığı güçlendirir, vücuda enerji verir.
  • Kalp sağlığını korur.

Yaban Mersini Çiğ Yenir Mi?

Temmuz ve eylül ayları arasında toplanan yaban mersini çiğ olarak da tüketilebilen bir besindir. Kısacası yaban mersini çiğ olarak, kurutularak, çay ya da reçel şeklinde tüketilebilir.

Yaban Mersini Çayı Nasıl Kullanılır?

Yaban mersini çayı yapmak için demlikte kaynayan suyun içine 2 yemek kaşığı kadar kuru yaban mersini eklememiz gerekir. 5 dakika kadar kaynamaya bıraktıktan sonra yaban mersini çayımız hazır olacaktır. Doğal bir antidepresan görevi gören bu çay hem kan şekerinizi düzenler hem de göz sağlığını korur. Yaban mersini çay sabah ve akşam 1 bardak olarak tüketilebilir. Düzenli kullanım gösterdiğiniz takdirde faydaları daha belirgin olacaktır.

Yaban Mersini Göz İçin Nasıl Kullanılır?

Göz sağlığı konusunda oldukça yararlı bir meyvedir. Gece körlüğü, miyop, göz yorgunluğu, göz kamaşması tarzı rahatsızlıklarda destekleyici tedavi olarak tüketilebilir. Yaban mersini gece görüşünü arttırıcı özelliğinden dolayı göz kamaşmasını giderir ve retinayı güçlendirir. Özellikle savaş pilotlarının gece görüşleri iyi olsun diye bolca yaban mersini tükettiği bilinmektedir. Yaban mersini kürü uygulayarak göz sağlığınızı koruyabilirsiniz. Bunun için yaban mersini çayını ya da yaban mersini suyunu düzenli olarak tüketmeniz gerekmektedir.

Gerçek Yaban Mersini Nasıl Anlaşılır?

Yaban mersinin tadı ayırt etme konusunda belirleyici bir rol oynar. Gerçek yaban mersini buruk bir tada sahiptir. Eğer elinizdeki yaban mersinin tadı buruk değilse o halde gerçek olmadığını anlayabilirsiniz. Gerçek yaban mersini şişkinliğe oldukça iyi gelmektedir. Yenildikten sonra azalması şöyle dursun şişkinliğiniz artıyorsa yediğiniz şey yaban mersini olmayabilir ya da yaban mersinine karşı alerjik bir semptom geliştiriyor olabilirsiniz. Sıklıkla ayı üzümüyle karıştırılan yaban mersinin rengi koy mordur. Ayı üzümünün rengi ise kırmızıdır. Bu nedenle ürünü satın alırken renklere dikkat etmelisiniz.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "musluk suyu" uyarısı! - Deprem Haberleri
SAĞLIK Bakan Koca'dan "musluk suyu" uyarısı!
Deprem bölgesinde salgın hastalık riskine "İZCİ" ile anlık takip
SAĞLIK Salgın hastalık riskine "İZCİ" ile anlık takip
Sağlık Bakanı Koca, Hatay'da 112 Acil Sağlık ekiplerinin çalışmalarını paylaştı
SAĞLIK Bakan Koca, Hatay'da 112 Acil Sağlık ekiplerinin ...
Depremzedelerin kırılan ve kaybolan tıbbi cihazları için belge istenmeyecek
SAĞLIK Depremzedelerin kırılan ve kaybolan tıbbi cihazları ...
Türkiye Diyabet Vakfı'ndan deprem bölgesindeki diyabet hastalarına destek
SAĞLIK Türkiye Diyabet Vakfı'ndan deprem bölgesindeki ...
17 Ağustos'ta bacaklarını kaybeden Ufuk, uzuv kaybı yaşayanları motive ediyor
SAĞLIK Depremde bacaklarını kaybetmişti! Uzuv kaybı ...
Bakan Koca: Afet bölgesinde hiçbir köy uzakta değil
SAĞLIK Bakan Koca: Afet bölgesinde hiçbir köy uzakta değil
Etlik Şehir Hastanesi 6 bin depremzedeye tedavi hizmeti sundu
SAĞLIK Etlik Şehir Hastanesi 6 bin depremzedeye tedavi ...
Uzmanlar uyarıyor! İşte deprem bölgesinde en çok görülen salgın hastalıklar
SAĞLIK Deprem bölgesinde en çok görülen salgın hastalıklar
Yorgunluk, kansızlık ve unutkanlık! Hangi vitamin eksikliği nelere yola açıyor? İşte vitamin eksikliğinin belirtileri
SAĞLIK Hangi vitamin eksikliği nelere yola açıyor?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.