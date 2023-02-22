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Kara Mürver nasıl tüketilir? Kara Mürver nasıl kullanılır?

Çalı formundaki ağaçlarda yetişen kara mürver Hanımeligiller familyasına ait bir meyvedir. Özellikle bağışıklık sistemi üzerine faydası olduğu bilinen bu meyvenin tarihi M.Ö. 2000’li yıllara kadar uzanmaktadır. Beyaz, kırmızı ve mor renkleri de bulunan kara mürver ülkemizin pek çok noktasında yetişmektedir. Yurtdışında kara mürver “elderberry” olarak bilinmektedir.

Kara Mürver Nasıl Tüketilir? Kara Mürver Nasıl Kullanılır?
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Kara Mürver Nasıl Tüketilir?

İlaç ve kozmetik sektörünün başlıca kaynaklarından biri olan kara mürver c vitamini açısından da oldukça zengindir. Kara mürverin farklı tüketim alternatifleri bulunmaktadır. Ancak kara mürveri çiğ olarak tüketilmesi tavsiye edilmez. Çünkü içeriğinde zararlı bileşenler de mevcuttur. Bu sebeple kaynatarak tüketilmesi daha uygun olacaktır. Kurutulmuş mürverlerden çay yapabilirsiniz. Kara mürver çayı yapmak için 9-10 adet kuru mürver meyvesini kaynamış suya ekleyin ve 10-15 dakika kadar demlemeye bırakın. Bu çayla idrar yolu enfeksiyonlarınızdan kurtulabilirsiniz. Dilerseniz kara mürveri şurup ya da pekmez formunda da tüketebilirsiniz. Hangi sıklıklarda tüketeceğinizi iyi ayarlamak için bir uzmandan yardım alabilirsiniz.

Kara Mürver Nasıl Kullanılır?

Kara mürver kullanım alanı yönünden zengin bir çeşitliliğe sahiptir. Hem kendisi hem de çiçekleri ve kabukları kullanılabilmektedir. Mürverin kendisi ve çiçeği reçel yapımlarında yaprağı ise cilt bakımlarında kullanılmaktadır. Yapraklar sıvı form kazandığında yaralar üzerinde uygulanabilir. Kara mürver çiçekleri çay ve şerbet tarzı içeceklerin yapımında da kullanılabilirler. Doğru ve uygun dozlarda tüketildiğinde bağışıklık üzerinde oldukça etkili bir destekleyicidir. Kara mürverin kabuklarının, meyvesi ve çiçeğinin saymakla bitmeyecek faydalarından başlıcaları:

  • Anne sütünün artmasına yardımcı olur.
  • Bağırsak düzenini dengeler.
  • Kabukları kaynatılıp tüketildiğinde kabızlık sorununun önüne geçer.
  • Mide ağrılarını giderir. Bir nevi ağrı kesici görevi görür.
  • İdrar söktürücü özelliği bulunur.
  • İçeriğinde bulunan A, B, C vitaminleri vücut direncini arttırır.
  • Balgam söktürücü özelliği vardır.
  • Terletici etkisi sebebiyle zatürre ve ateşli hastalıklarda pozitif etkiler gösterir.
  • Grip ve nezle tarzı solunum yolu hastalıklarında destekleyici tedavidir.
  • Düzenli olarak kullanıldığında yağ yakımını kolaylaştırır ve kilo verilmesini sağlar.
  • Kara mürverin yaprakları ciltteki yarın iyileşmesini hızlandırır.
  • Kan basıncını düzenler.
  • Kalp sağlığını korur.
  • Alerjik semptomları rahatlatır.
  • Kan şekerinin düşmesine katkı sağlar.
  • Kolesterolü düşürür.
  • Depresyonu önler, iyi ruh halini arttırır.
  • Kas ve kemik sistemini güçlendirir.
  • Regl düzensizliğini önler.
  • Kansızlığa iyi gelir.

Kara Mürver Şurubu Ne İşe Yarar?

Kara mürver şurubu özellikle bağışıklık sistemi üzerinde güçlendirici bir etkiye sahiptir. Grip, nezle tarzı solunum yolu hastalıklarını bertaraf eden kara mürver şurubu içeriğinde A, B, C vitaminlerini barındırmaktadır. Bu vitaminler sayesinde vücut direnci artmaktadır. Ayrıca kabızlık sorununa da çözüm sağlayan kara mürver zayıflatıcı etkiye sahiptir. Bu yüzden diyet listeleri için bu meyve doğru bir tercih olacaktır.

Mürver Şurubu Nasıl İçilir?

Kara mürver şurubu haftada 2 veya 3 kez tüketilebilir. Şurubu içtikten sonra üzerine bir bardak su içilmesi de tavsiye edilir. Hem yetişkinler hem de çocuklar kara mürver şurubunu tüketebilir. Yetişkinler için belirlenen ölçek çorba kaşığıdır. Çocuklar için ise önerilen ölçek tatlı kaşığıdır.

**Oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçmek amacıyla, doktorunuzdan bilgi almadan burada yazılanları uygulamayınız. Metinde yer alanlar doktor reçetesi değil; tavsiye niteliğinde bilgilerdir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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