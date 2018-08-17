Türkiye'deki Yabancı İş Adamları Platformu'nun Türkiye'ye destek ve dayanışma çağrısı yapmak amacıyla düzenlediği toplantıda konuşan Hitto, platform üyelerinin Suudi Arabistan, Mısır, Cezayir, Sudan, Irak ve Yemen gibi 10 farklı ülkeyi temsil ettiğini, platform üyelerinin uzun yıllardır Türkiye'de yatırımı bulunduğunu hatırlattı.

Ekonomide son günlerde yaşanan spekülatif ataklar üzerine bu toplantıyı kardeş Türk halkı ile dayanışma içinde olduklarını göstermek adına düzenlediklerini dile getiren Hitto, zor günlerde dayanışmanın önemine işaret etti.

Hitto, "İş adamları olarak şunu net olarak ifade etmeliyiz ki, yıllar önce bizi bu ülkeye yatırım yapmaya çeken atmosfer halen sürmektedir, hatta daha da güçlenmiştir. Kimse Arapların ya da yabancı yatırımcıların sadece gayrimenkul yatırımı yaptıklarını zannetmesin. Çok farklı alanlarda yatırımlarımız vardır, olacaktır." diye konuştu.

Yabancı yatırımcılar olarak Türkiye'nin yanında olduklarını gururla ifade etmek istediklerini dile getiren Hitto, her alanda Türkiye ekonomisini desteklediklerini ve desteklemeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Hitto, dünya mazlumlarına sahip çıkan büyük Türk halkının yanında olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

"YATIRIMCILAR ASILSIZ HABERLERE KULAK ASMASIN"

Gassan Hitto, Türkiye'nin ekonomisine ve milli parasına yapılanların iç etkenlerden kaynaklanmadığını ve dış müdahale ile yaşandığını belirterek, "Bu dünya çapında ekonomisi ile güçlenen Türkiye'nin tecrübesini hazmedemeyenlerin yürüttüğü ekonomik bir savaştır." dedi.

Türkiye'deki yabancı yatırımcı ve iş adamları olarak yapılan bu spekülatif ataklara karşı Türk halkı ve Türkiye devletinin yanında olduklarını vurgulayan Hitto, Türkiye ekonomisinin sıkıntıları atlatacağına inandıklarını söyledi.

Türk ekonomisinin dayandığı temellerin ne kadar güçlü olduğunun büyüme rakamlarından görüldüğünü ifade ederek, ekonominin dinamik, hükümetin politikalarının yerinde olduğunu kaydetti. Hitto, şöyle devam etti:

"Özellikle sağlık, tarım, sanayi ve turizmde gerçekleşen büyüme oranlarının yüksek düzeyde olduğunu gördük ki bunlar krizin geçici olduğunu gösteriyor. Türkiye, sahip olduğu altyapı, gençlik oranı, jeopolitik konumu gereği güçlü olanaklara sahip bir ülke. Bu olanaklar krizi fırsatı çevirmek için güç veriyor. Aynı zamanda TL'nin değer kaybetmesinden sonra Avrupa ve Asya borsalarında gördüğümüz düşüşler uluslararası düzeyde Türkiye ekonomisinin konumunu ve önemini gösteriyor. Türkiye ekonomisinin geleceğine tam anlamıyla güvendiğimiz gibi Türkiye'deki ve Türkiye dışındaki tüm yabancı iş adamlarını ve yatırımcıları, Türkiye'nin finansal durumu ile ortaya çıkan asılsız haber ve bilgilere kulak vermemeye, Türk ekonomisini desteklemeye ve Türkiye'nin yanında olmaya davet ediyoruz. Bunun herhangi bir gerçekliği yoktur."

"TÜRKİYE İLE AYNI GEMİDEYİZ"

Türkiye'deki Yabancı İş Adamları Platformu Sözcüsü Hitto, Türk ekonomisine karşı yapılan spekülatif ataklara karşı Türkiye'nin yanında olduklarını belirterek, "Bizler Türkiye ile aynı gemideyiz. Türkiye'nin istikrarsızlığı kimseye fayda sağlamaz. Türkiye'nin güvenliği sadece Türk vatandaşlarının değil, bölgenin de güvenli olmasıdır." diye konuştu.

Bu dönemde sadece manevi olarak değil, maddi olarak da Türkiye'nin yanında olmaları gerektiğini vurgulayan Hitto, bu kapsamda yabancı iş adamlarının neler yapabileceğine ilişkin şunları kaydetti:

"Tüm sektörlerde ekonomiye destek vermek, yatırımcıların endişelerini gidermek ve yatırımlarını sürdürmelerini sağlamak, hükümetle uzun vadeli politikalar konusunda iş birliği yapmak, turistleri ve misafirleri Türkiye topraklarında tatillerini geçirmelerine çağrıda bulunmak, Türkiye'de bulunan sağlık turizmini teşvik etmek, üretime devam etmek, döviz varlıklarını TL'ye çevirmek, Türkiye'ye daha çok Arap ve yabancı yatırımı çekmek, Türk halkının ihtiyaçları ile uyumlu pratik adımlar için Türk iş adamları ile iletişim halinde olmak..."

Hitto, Türk ekonomisine ilişkin gerçek bilgileri yaymaları gerektiğini belirterek, "Türkiye ekonomisine destek ver", "TL satın al", "Türk malını satın al", "Türkiye'deki gayrimenkul sektörüne yatırım yap" gibi kampanyalar başlatmaları gerektiğini söyledi.

Türkiye'de bulunan Arap ve yabancı yatırımcıların bu önerileri gerçekleştirmesi için aksiyon alma adına bir Türk-Arap İşadamları Forumu düzenlenebileceğini bildiren Hitto, bununla birlikte MÜSİAD'ın 21-24 Kasım'da benzer hedefler doğrultusunda bir konferans düzenleyeceğini aktardı.

"İŞ BİRLİĞİNİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Gassan Hitto, platformun ne zaman kurulduğuna ilişkin soru üzerine, platformun yeni kurulduğunu ancak üyelerin yıllardır Türkiye'de olduğunu, 100 milyonları, hatta milyar doları bulan yatırımlarının bulunduğunu söyledi.

Bu etkinlikle yetinmeyeceklerini dile getiren Hitto, bundan sonra etkin bir şekilde faaliyetlerine devam edeceklerini, başta Türkiye İhracatçılar Meclisi olmak üzere ilgili kurumlarla iş birliği içinde olacaklarını anlattı.

Hitto, son dönemde sürdürülen spekülatif ataklarla Arap ve diğer yatırımcıların da korkutulmaya çalışıldığını ancak bunlara kulak asmayacaklarını ve yatırımlarını sürdüreceklerini vurguladı.





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