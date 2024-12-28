Yabancı uyruklu hasta dişçiyi bıçakladı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde diş hekimini bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı
Bursa'da Arabayatağı Mahallesi Özen Sokaktaki özel bir klinikte, yabancı uyruklu H.H.Y.Y. (25) isimli kadın hasta ile diş hekimi H.N.Ö. arasında iddiaya göre yüksek sesle konuşup hareket etmesi nedeniyle tartışma yaşandı.
Tartışma sırasında kadın, çantasında taşıdığı bıçakla H.N.Öyü sağ omzundan bıçakladı.
DİŞ HEKİMİ HAFİF YARALANDI
Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Hafif yaralanan diş hekiminin tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
Şüpheli kadın, polis ekiplerince aynı mahallede yakalanarak gözaltına alındı.