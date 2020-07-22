Cem Ali Çinkılıç ccinkilic@haberturk.com

Pandemi nedeniyle mart ayında düşüşe geçen yurtdışına konut satışları haziran ayında artış gösterdi. Bu yıl toplamda uluslararası yatırımcılara 5 milyar dolarlık konut satışı gerçekleştirilmesini öngördüklerini söyleyen Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Ömer Faruk Akbal, 2023 yılında bu rakamın 15 milyar dolara ulaştırılması yönündeki hedeflerini de paylaştı. Bu doğrultuda tanıtım dışında, hukuk, güvenlik ve eğitim alanında da projeler gerçekleştirmeyi planlayan GİGDER’in hedef pazarları içinde Avrupa ülkelerinin yanı sıra Çin, Hindistan ve Pakistan gibi ülkeler de yer alıyor.

Akbal, düzenlediği online basın toplantısında yaptığı konuşmada, GİGDER'in kuruluş sürecinden bahsederek, bu kadar önemli yatırımcıların ve büyük pazar payının olduğu yabancıya konut satış sektöründe sadece bu işe konsantre bir yapı olmadığı için derneğin ortaya çıktığını bildirdi.

Bugün Türkiye’de uluslararası yatırımcılara satılan her 100 gayrimenkulden yaklaşık 20’sini GİGDER üyelerinin gerçekleştidiğini, 2023’te Türkiye’de uluslararası yatırımcıya toplam 15 milyar dolarlık gayrimenkul ihracatı gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyleyen GİGDER Başkanı Ömer Faruk Akbal, bu hedefe ulaşmak için Türkiye’nin uluslararası gayrimenkul tanıtımındaki yüzü olarak hukuk, güvenlik ve eğitim alanında geliştirdikleri projeleri hayata geçireceklerinin altını çizdi.

"HAZİRANDA YÜKSELİŞ İVMESİNE GERİ DÖNÜLDÜ"



TÜİK’in açıkladığı Haziran 2020’ye ait uluslararası yatırımcıya konut satışı rakamlarını da değerlendiren Akbal, “Uluslararası yatırımcıya konut satışında 2020’nin ilk iki ayında bir önceki yıla göre ciddi bir artış vardı. Ancak pandemiyle satışlar mart ayı itibariyle düşmeye başlamıştı. Haziran ayında ise yükseliş ivmesine geri dönüldü. Haziran’da uluslararası yatırımcıya satılan konut satışında bir önceki aya göre yüzde 93’ün üzerinde artış oldu. GİGDER olarak yılın geri kalanında da satışlardaki yükseliş ivmesinin artarak sürmesini bekliyoruz” dedi.

COVİD 19’un seyredeceği yöne göre 2020 yılında toplamda yabancıya 30 bin- 35 bin konut satışı yapılması beklentisini paylaşan Akbal, “Mevcut gidişat önemli ama biz bu yıl uluslararası yatırımcıya yaklaşık 5 milyar dolarlık konut satışı gerçekleşeceğini öngörüyoruz” diye konuştu.

HEDEF PAZARLAR ÇİN, HİNDİSTAN, PAKİSTAN

GİGDER Başkanı Akbal, Türkiye'den en çok konut alan ülke vatandaşlarından bahsederek, son yıllarda artan İranlıların artık zirveye oturduğunu söyledi. Çinlilerin geçen yılın sonlarına doğru konut alımında artışa geçtiğini dile getiren Akbal, şöyle devam etti:

"Dünyanın en büyük gayrimenkul yatırımcısı Çinlilerdir. Bugüne kadar yaptıkları yatırımların 500 milyar doları aştığı ifade ediliyor. Her yıl dünyadan 50-100 milyar dolar aralığında gayrimenkul alıyorlar. Çin potansiyelini henüz keşfedemedik ancak güzel bir gelişme son bir yıldır Çinlilerin gayrimenkul yatırımı arttı. Burada firmalarımızın tanıtımı büyük. Burada daha etkin ve daha sistematik tanıtım politikalarıyla Çinlilerin Türkiye'ye olan ilgisini artırmak istiyoruz."

Akbal, şu anda listede yer almayan Pakistan'ın hızlı giriş yapabileceğini kaydederek, oradaki STK'lar ile temas halinde olduklarını, bunun gelecek süreçte satışlara yansıyacağını düşündüklerini söyledi.

İngiltere pazarına yönelik çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Akbal, "Hindistan'dan konut yatırım talebi şu anda çok az ama potansiyeli yüksek bir ülke. Oraya yönelik de çalışmalarımız söz konusu." dedi.

"ÜYELERE EĞİTİMLER VERİLECEK"

Gayrimenkul pazarlamasını sahiplenen GİGDER’in üyeleri arasında Akzirve Gayrimenkul, Antalya Homes, Beyttürk İnşaat, Fergüven Gayrimenkul, Fuzul Yapı, Gürsel Öngören Hukuk Bürosu, Hasanoğlu İnşaat, Maven Yapı, Nef Holding Sinpaş GYO, Teknik Yapı gibi şirketler var.

Uluslararası yatırımcıya konut satışında güvenilirliğin önemli olduğunu dile getiren Akbal, GİGDER’e üye şirketlerin güvenilir olduğunu, denetlendiğini ve onaylandığını gösterecek bir akreditasyon ve sektör içi denetim mekanizması üzerinde çalıştıklarını anlattı. Bunun için üyelere eğitimler verileceğini ve yeterlilik ilkelerinin oluşturulacağının da altını çizen Akbal, ayrıca yurtdışı satıştaki anlaşmazlıklar ve uyuşmazlıkların çözüm merkezi olma yolunda projeleri olduğunu da sözlerine ekledi.

Akbal planlanan çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi:

“400 milyar dolarlık bir uluslararası gayrimenkul yatırım pazarı var dünyada. Türkiye’nin ilk 5 pazar arasına girmesini hedefliyoruz. Pasta büyük, burada yapacak çok şey var. Bu doğrultuda İstanbul’u gayrimenkul yatırımının merkezi hâline getirmek için çeşitli konferanslar ve zirveler düzenleyeceğiz. Uluslararası gayrimenkul yatırımlarının zirvesini İstanbul’a çekeceğiz. Yine yurt dışında doğru pazarlar bulmak için ciddi AR-GE çalışmalarımız olacak. Satış anlamında Türkiye’den daha önde olan İngiltere, ABD, Fransa ve İspanya gibi ülkeleri inceliyoruz. Söz konusu ülkeleri başarıya götüren adımları, araştırma firmaları vasıtasıyla tek tek analiz ediyoruz. Üyelerimizin firmalarını ve projelerini tanıtabileceği zeminler oluşturmak adına belirleyeceğimiz hedef ülkelerde roadshow’lar düzenleyeceğiz. Ayrıca insanların teknolojik altyapıdan faydalanarak belki de Türkiye’ye hiç gelmeden online platformlar aracılığıyla mülk sahibi olabilmelerine imkan sunmak için çalışıyoruz.”

"TÜRKİYE'DE ÜÇ TİP YATIRIMCI KONUT ALIYOR"

Akbal, Türkiye'den üç tip yatırımcının konut aldığını belirterek, birinci tip yatırımcının deniz, kum, güneş gibi turizm, ikincisinin güvenlik amaçlı olduğunu söyledi. Üçüncüsünü İslamofobi başlığı altında ele aldıklarını dile getiren Akbal, ABD ve AB'de ırkçılığın, İslam karşıtlığının öne çıkması nedeniyle bu ülkelerden Türkiye'ye geri dönüşlerin olduğunu anlattı.

Akbal, yurt dışı gayrimenkul satışında İstanbul'un öne çıktığını, onu Antalya'nın takip ettiğini kaydederek, "Bununla birlikte Bursa, Yalova, İzmir, Trabzon, Ankara gibi şehirlerimiz de yükseliyor. Bunun daha da yaygınlaşması gerektiğini düşünüyoruz. Sakarya, Balıkesir, Konya, Adana, Sivas gibi çok farklı şehrimize de yurt dışı yatırımcısının gelebileceğini düşünüyoruz. Yeter ki burada doğru tanıtım planını ortaya koyalım." ifadelerini kullandı.

Burada daha çok belediyelerle iş birliği yapacaklarını anlatan Akbal, yerel yönetimlerle birlikte ilgili şehre direkt yurt dışı yatırımcısını çekmek istediklerini anlattı.



"2020'DE İLK YARIDA SATILAN KONUTTA YABANCILARIN PAYI 2.8'E GERİLEDİ"

Akbal, 2015'te Türkiye'de satılan toplam konut adedi içerisinde yabancıların payının yüzde 1,77 olduğunu anımsatarak, bu rakamın 2016'da yüzde 1,36, 2017'de yüzde 1,58, 2018'te yüzde 2,88'e, 2019'da da yüzde 3,37'ye çıktığını bildirdi. Faruk Akbal, 2020'nin ilk yarısında 624 bin konut satışından yurt dışı yatırımcıların 14 bin 262 adet konut aldığını, yabancıların payının yüzde 2,28'e gerilediğini anlattı.

Salgın nedeniyle gerileme yaşandığını aktaran Akbal, "Geçtiğimiz yıl 6,7 milyar dolar olan yurt dışı yatırım rakamının pandeminin etkisiyle 2020'de 5 milyar dolar civarında seyretmesini öngörüyoruz. Bu yıl 30-35 bin adet aralığında konut satılmasını bekliyoruz." dedi.

4 temel başlıkta çalışmaları yürüteceklerini akratan Akbal, bunların birincisi eğitim, ikincisi hukuk, üçüncüsü güven, dördüncüsü tanıtım olduğunu belirtti

Akbal, gelecek birkaç yıl içinde yurt dışı gayrimenkul alımında nitelikli yatırımcı sayısının artacağını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Avrupa'dan hak ettiğimiz yatırımı alamıyoruz. Avrupalı gayrimenkul yatırımcısının önümüzdeki yıllarda daha fazla geleceğini düşünüyoruz. Çin'in 2025'te birinci sıraya oturmasını bekliyoruz. Hindistan şu anda ilk 20'de bile değil. Küresel anlamda ciddi gayrimenkul yatırımcısı olan Hindistan da Türkiye'ye gelecek. Avrupa, Çin ve Hindistan'ı ilk 10'da göreceğiz."