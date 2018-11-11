Yağız Can Konyalı ile sevgilisi Aslı Melisa Uzun sarmaş dolaş yakalandı

'Bizim Hikaye' dizisinde 'Rahmet' karakterini canlandıran Yağız Can Konyalı ile 2015'te Miss Turkey Universe güzeli seçilen Aslı Melisa Uzun aşk yaşıyor. İkili, önceki gün Nişantaşı'nda bir alışveriş merkezinde ilk kez objektiflere takıldı