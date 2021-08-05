Başta Antalya ve Muğla olmak üzere Türkiye'nin güney yakası 9 gündür yangınla mücadele ediyor. Ülke genelinde yağmur beklentisi ve yağmur araştırmaları gündeminden düşmüyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 5 günlük hava tahmini...

YARIN YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü internet sitesinde yer alan raporlara göre 6 Ağustos Cuma günü Edirne, Kırklareli, Adana, Osmaniye, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Van ve Hakkari'de yağmur görülecek.

Orman yangınlarıyla sarsılan Akdeniz şehirlerinde yarın yağmur beklenmiyor.

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin 4 ila 10, iç ve doğu bölgelerde 2 ila 6 derece üzerinde seyreden hava sıcaklığının, hafta sonunda hissedilir derecede ( 4 ila 12 derece) azalarak ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.