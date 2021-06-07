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Yağmur Rengi filmi oyuncuları kimler? Yağmur Rengi filmi konusu nedir?

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Yağmur Rengi filmi oyuncuları kimler? Yağmur Rengi filmi konusu nedir?

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YAĞMUR RENGİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Gizem Karaca
Pamir Pekin
Asuman Dabak
Hakan Bilgin
Serkan Kuru


YAĞMUR RENGİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kamu yararına elektrik trafolarına resimler çizen Yağmur, çocukluk travmalarından kurtulmak için girdiği bu yolda hayatı boyunca özlemini çektiği samimi ve sıcak bir mahalle ortamına girer. Bu yeni serüven Yağmur için hem özlemini çektiği aile sıcaklığı hasretini dindirecek, hem de kalbindeki aşk acısını unutacağı yepyeni bir hayatın kapılarını aralayacaktır...

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