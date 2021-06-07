Yağmur Rengi filmi oyuncuları kimler? Yağmur Rengi filmi konusu nedir? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Yönetmenliğini Ahmet Kapucu'nun yaptığı Yağmur Rengi filmi ile ilgili merak edilenler haberimizde...

YAĞMUR RENGİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Gizem Karaca

Pamir Pekin

Asuman Dabak

Hakan Bilgin

Serkan Kuru



YAĞMUR RENGİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kamu yararına elektrik trafolarına resimler çizen Yağmur, çocukluk travmalarından kurtulmak için girdiği bu yolda hayatı boyunca özlemini çektiği samimi ve sıcak bir mahalle ortamına girer. Bu yeni serüven Yağmur için hem özlemini çektiği aile sıcaklığı hasretini dindirecek, hem de kalbindeki aşk acısını unutacağı yepyeni bir hayatın kapılarını aralayacaktır...