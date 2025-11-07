Yağmur Tanrısevsin: Oyunculukta estetik ve dövme doğru değil

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Yağmur Tanrısevsin, katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Oyuncu kadrosunda yer aldığı bir dizi için bir süredir Makedonya'da olduğunu söyleyen oyuncu, "Daha öncesinde taşındım ama proje için Makedonya'ya gittiğimden dolayı evi tamamlayamadım. Şu an evle ilgileniyorum. Az kaldı" dedi.

Tanrısevsin, son dönemde projelerde kadın ve erkek oyuncuların arasındaki yaş farkının sorulması üzerine "Açıkcası hikâyeyi bilmediğim için tam bir şey söyleyemiyorum. Hikâye onu gerektiriyorsa belki o şekilde kadro kurulmuştur" açıklamasını yaptı.

Yağmur Tanrısevsin, yüzünde bariz estetik olan kadın oyuncuların, köylü ya da fakir kızı rolleri oynamasına gelen eleştiriler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Tanrısevsin, "Oyunculukta estetiğin doğru olduğunu düşünmüyorum ama herkesin kişisel tercihi. Farklı farklı karakterlere bürünüyoruz, doğru değil. Dövmeyi de doğru bulmuyorum. Bence oynadığın karakteri etkiliyor" dedi.