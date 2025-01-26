Yağmur Yüksel: Hoş geldin 23'üncü yaşım
Yağmur Yüksel, 23 yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kutladı; "Yeni yaş, yeni başlangıçlar"
Giriş: 26.01.2025 - 15:00 Güncelleme: 26.01.2025 - 15:00
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Ünlü oyuncu Yağmur Yüksel, 23. yaş gününü kutladı.
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Yağmur Yüksel, ailesi ve arkadaşlarıyla doğum gününden birlikte çekilen çeşitli fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.
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Yağmur Yüksel, bu paylaşımlarına; "Hoş geldin 23'üncü yaşım, yeni yaş, yeni başlangıçlar" notunu ekledi.
Fotoğraflar: Instagram
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