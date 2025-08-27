Yağmur Yüksel ve Oktay Ekinci'nin ayrıldığı iddia edildi
Yağmur Yüksel ve Oktay Ekinci cephesinde ayrılık sinyalleri dikkat çekti. Yüksel'in Ekinci'yi takipten çıkması, çiftin yollarını ayırmış olabileceği iddialarını güçlendirirken, Ekinci hâlâ Yüksel'i takip etmeye devam ediyor
Oyuncu Yağmur Yüksel’in, bir süredir birlikte olduğu meslektaşı Oktay Ekinci ile yollarını ayırdığı öne sürüldü. Geçtiğimiz haftalarda ilişkiye başlayan çift, kısa süre önce aşklarını sosyal medyada da duyurmuştu.
Ancak ikilinin ilişkisi hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yağmur Yüksel, Oktay Ekinci’yi takipten çıkarken, Ekinci hâlâ Yüksel’i takip etmeye devam ediyor.
